Masashi Yamamoto (Honda): So holt Verstappen WM-Titel

Der Japaner Masashi Yamamoto, Geschäftsleiter des Formel-1-Programms von Honda, stellt eine einfache Rechnung auf, um zu zeigen – so setzt Max Verstappen die WM-Führung in den ersten Titel um.

Sechs Rennen sind noch zu fahren, sechs Punkte beträgt der Vorsprung von Max Verstappen in der Fahrer-WM 2021 auf Lewis Hamilton. Wie in diesem spannenden Kopf-an-Kopf-Rennen die Chancen auf den restlichen Rennstrecken stehen, haben wir in unserem jüngsten Editiorial zu zeigen versucht. Aber jeder sieht das Kräfteverhältnis wieder anders.

Masashi Yamamoto, Geschäftsleiter des Formel-1-Programms von Honda, hat sich ebenfalls Gedanken gemacht. Er sagt gegenüber unseren Kollegen von Auto Sport Web in Japan: «Amerika ist das erste der letzen sechs Rennen. Der Plan besteht darin, die WM-Führung in Texas zu verteidigen. Nach Mexiko und Brasilien folgen die restlichen drei Läufe in Katar, Saudi-Arabien und Abu Dhabi. Bis Abu Dhabi wollen wir den Wagen so entwickelt haben, dass wir wieder das stärkste Team sind.»

«In Mexiko und Brasilien waren wir 2019 schnell, 2020 haben wir in Abu Dhabi gewonnen. Katar und Saudi-Arabien sind ein Fragezeichen, aber wenn wir in Mexiko-Stadt, Interlagos und auf der Insel Yas einen Speed haben wie 2019 und 2020, dann sollte das zu einem guten Schlussergebnis führen.»

Anders gesagt: Yamamoto wittert – drei Siege aus den letzten sechs Rennen und regelmässige Spitzenplatzierungen in den anderen drei Läufen sollten zum WM-Titel von Max Verstappen reichen.





Grosser Preis der Türkei

01. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:30:50,347h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, +14,584 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +33,471

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +37.814

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +41,812

06. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +44,292

07. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +47,213

08. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +51,526

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1:22,018 min

10. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1 Runde

11. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

12. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

13. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

15. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

16. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1 Runde

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

18. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +1 Runde

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden





WM-Stand nach 16 von 22 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 262,5 Punkte

2. Hamilton 256,5 Punkte

3. Bottas 177

4. Norris 145

5. Pérez 135

6. Sainz 116,5

7. Leclerc 116

8. Ricciardo 95

9. Gasly 74

10. Alonso 58

11. Ocon 46

12. Vettel 35

13. Stroll 26

14. Tsunoda 18

15. Russell 16

16. Latifi 7

17. Räikkönen 6

18. Giovinazzi 1

19. Schumacher 0

20. Kubica 0

21. Mazepin 0



Teams

1. Mercedes 433,5

2. Red Bull Racing 397,5

3. McLaren 240

4. Ferrari 232,5

5. Alpine 104

6. AlphaTauri 92

7. Aston Martin 61

8. Williams 23

9. Alfa Romeo 7

10. Haas 0