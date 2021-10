Kimi Räikkönen in Austin: Sieg nach 2044 Tagen

Ausnahmezustand am Circuit of the Americas: Kimi Räikkönen hat gewonnen

Vor drei Jahren gerieten die Fans in Texas völlig aus dem Häuschen: Kimi Räikkönen gewann mit Ferrari den USA-GP – damit ging für den Finnen eine sieglose Zeit von unfassbaren 2044 Tagen zu Ende!

Selten gab es einen populäreren Sieger als Kimi Räikkönen 2018 in Austin/Texas. Selbst die Tifosi waren am Grübeln, eifrig wurde nachgerechnet – ja genau, es war wirklich unfassbare 2044 Tage her, seit der Finne davor letztmals gewonnen hatte, in Australien 2013, damals noch im Lotus. 113 Grands Prix Hinterherfahren waren endlich zu Ende, typisch «Iceman», als er am Funk meinte: «Fucking finally, danke, Jungs.»

Austin 2018 war der 21. GP-Sieg von Kimi Räikkönen, der erste in einem Ferrari seit Belgien 2009, damit hat Kimi seinen Landsmann Mika Häkkinen überholt, der es auf 20 Siege brachte. Es ist auch in aller Wahrscheinlichkeit der letzten Sieg von Kimi in der Königsklasse gewesen, denn der heutige Alfa Romeo-Pilot hängt den Helm Ende 2021 an den Nagel.

Kimi blieb wie immer cool – er feuerte sich mit einem prima Start in Führung, machte nachher Lewis Hamilton das Leben schwer. Ein Spaziergang war es nicht. «Mein Start war sehr gut, dann musste ich tüchtig Tempo machen. Am Ende waren meine Reifen vielleicht nicht im besten Zustand, aber Max kämpfte hinter mir mit den gleichen Problemen. Zum Glück reichte der Speed, um die Führung zu verteidigen. Der Schlüssel zum Sieg bestand darin, die Reifen am Leben zu erhalten. Es war ein Ritt auf der Rasierklinge. Wir wussten auch nicht, ob unsere Reifentaktik aufgehen würde.»

Während Lewis Hamilton nach elf Runden eine virtuelle Safety-Car-Phase für einen Stopp nutzte, liess Ferrari Kimi auf der Bahn. Zu diesem Zeitpunkt glaubten viele: ein taktischer Fehler. Aber dem war nicht so. Denn Hamilton hatte mehr Mühe mit den Reifen als erwartet (es war im Rennen markant wärmer als im Training), und Ferrari konnte den vielverprechenden Speed aus dem Training ins Rennen mitnehmen. Kimi: «Klar freue ich mich, dass wir ein paar schöne Duelle zeigen konnten. Dafür sind die Fans hergekommen.»

Als Räikkönen darauf aufmerksam gemacht wird, das er heute sehr viele seiner Fans überaus glücklich gemacht habe, grinst Kimi: «Aber nicht glücklicher als ich.»



Hand aufs Herz: Hat Kimi immer daran geglaubt, dass er wieder ein GP-Sieger sein würde? «Bah, der Sieg ändert an meinem Leben nichts. Klar freue ich mich, aber ich nehme es, wie es kommt. Der grösste Unterschied ist der Wirbel, den die Menschen nun wieder um mich machen.»



Inzwischen hat sich der Wirbel etwas gelegt. Kimi kann noch immer auf eine grosse, überaus treue Fan-Gemeinde zählen, aber mit Alfa Romeo muss er kleinere Brötchen backen. 2021 gab es nur drei Punktefahrten (Zehnter in Baku und Ungarn, Achter in Sotschi).



Zum kommenden GP-Wochenende meint er: «Klar kehrst du immer guter Laune auf eine Rennstrecke zurück, wo du gewonnen hast. Aber so bald ich ins Auto steige, spielt das keine Rolle mehr, dann zählt nur noch das aktuelle Ergebnis.»





Grosser Preis der Türkei

01. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:30:50,347h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, +14,584 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +33,471

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +37.814

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +41,812

06. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +44,292

07. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +47,213

08. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +51,526

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1:22,018 min

10. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1 Runde

11. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

12. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

13. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

15. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

16. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1 Runde

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

18. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +1 Runde

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden





WM-Stand nach 16 von 22 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 262,5 Punkte

2. Hamilton 256,5 Punkte

3. Bottas 177

4. Norris 145

5. Pérez 135

6. Sainz 116,5

7. Leclerc 116

8. Ricciardo 95

9. Gasly 74

10. Alonso 58

11. Ocon 46

12. Vettel 35

13. Stroll 26

14. Tsunoda 18

15. Russell 16

16. Latifi 7

17. Räikkönen 6

18. Giovinazzi 1

19. Schumacher 0

20. Kubica 0

21. Mazepin 0



Teams

1. Mercedes 433,5

2. Red Bull Racing 397,5

3. McLaren 240

4. Ferrari 232,5

5. Alpine 104

6. AlphaTauri 92

7. Aston Martin 61

8. Williams 23

9. Alfa Romeo 7

10. Haas 0