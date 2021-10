USA-GP im Fernsehen: Hitze und Gewitter in Sicht 19.10.2021 - 07:19 Von Mathias Brunner

© LAT Austin 2015: Lewis Hamilton gegen Nico Rosberg

Spielt das Wetter erneut Zünglein an der Waage, dieses Mal beim Grossen Preis der USA auf dem Circuit of the Americas in Austin (Texas)? Die Meterologen sagen schwül-heisse 30 Grad voraus – und Gewitter!