Reality Show-Anwärter: Ricciardo, Hamilton, Räikkönen

Ungewöhnliche Frage an einige Formel-1-Fahrer: Von wem ihrer Pilotenkollegen würden sie sich eine Reality-Show wünschen? Lassen Sie sich von den vielschichtigen Antworten verblüffen.

Im Fernsehen und Online sind Reality-Formate eine Riesennummer. Das Paradebeispiel ist die seit 2007 laufende Serie «Keeping up with the Kardashians», welche dazu beigetragen hat, die Mitglieder der Kardashian-Jenner-Familie weltberühmt und steinreich zu machen.

Vor dem GP-Wochenende in Austin (Texas) wurden einige Formel-1-Fahrer gefragt, welcher ihrer Pilotenkollegen eine eigene Show erhalten sollten und wieso. Hier die Antworten.

George Russell

«Das kann nur Daniel Ricciardo sein! Also ich würde mir ‘Keeping up with the Ricciardos’ auf alle Fälle ansehen.»

Nicholas Latifi

«Lewis Hamilton. Jeder möchte doch wissen, was Lewis abseits der Rennstrecken alles so erlebt. Er führt ein abwechslungsreiches Leben und geht verschiedenen Leidenschaften nach.»

Nikita Mazepin

«Lewis – weil mich interessieren würde, was er alles neben seiner Rennkarriere macht.»



Mick Schumacher

«Daniel Ricciardo, aus dem einfachen Grund, weil er ein lustiger Mensch ist.»



Sergio Pérez

«Kimi Räikkönen. Allerdings der Kimi vor zwanzig Jahren, als er noch ein Party-Löwe war. Da gibt es einige Stories, die ich gerne verfilmt sehen würde.»



Pierre Gasly

«Lewis Hamilton. Da gäbe es bestimmt viel Interessantes aus diesem Wechselspiel zwischen dem Leben auf der Rennstrecke und abseits davon zu entdecken.»



Yuki Tsunoda

«Daniel Ricciardo, weil er für solch ein Format den besten Charakter hat.»



Lando Norris

«Vielleicht eine Serie über Alex Albon, George Russell und mich. Wenn wir zusammen sind, gibt es immer viel zu lachen. Oder über Daniel. Er ist ein spassiger Kerl, und er redet gerne.»



Daniel Ricciardo

«Früher oder später werde ich etwas mit Fernsehen machen. Es gibt nicht so viele Typen in diesem Sport, und ich schätze, ich bin wohl einer.»



Fernando Alonso

«Yuki Tsunoda. Das ist eine interessante Person, über die ich gerne mehr erfahren würde.»



Esteban Ocon

«Fernando Alonso. Oh, halt, Moment! Er hat ja schon eine eigene Show!» (Die Serie «Fernando», 2019 gedreht, 2020 ausgestrahlt, wurde von amazon produziert, M.B.)



Kimi Räikkönen

«Ich wurde vor 15 Jahren von MTV gefragt, ob ich so etwas machen würde. Aber das bin ich nicht. So etwas würde ich nie tun.»



Antonio Giovinazzi

«Kimi. Das wäre wirklich witzig.»



Lance Stroll

«Lewis, weil er ein Mensch ist, in dessen Leben sehr viel Aufregendes passiert.»



Charles Leclerc

«Yuki, weil er ein echter Typ ist und umwerfend komisch.»



Carlos Sainz

«Yuki, denn keiner ist lustiger.»





