Toto Wolff (Mercedes): «Damit können wir leben»

Noch sechs Rennen sind zu fahren in dieser spannenden Formel-1-WM 2021. Mercedes-Teamchef Toto Wolff spricht darüber, was auf seinen Star-Piloten Lewis Hamilton gegen Max Verstappen zukommt.

Noch sechs Grands Prix sind 2021 zu fahren, der Abstand zwischen WM-Leader Max Verstappen und Mercedes-Star Lewis Hamilton beträgt nur sechs Punkte – alles ist also offen.

Mercedes-Teamchef Toto Wolff hat bei den letzten Rennen frischen Mumm geschöpft. Der Wiener sagt: «Es war ermutigend anzusehen, dass wir den Aufschwung bei unserer Performance am vergangenen Rennwochenende in der Türkei fortsetzen konnten. Es war schon eine Weile her, dass wir zwei aufeinanderfolgende Rennen gewinnen konnten, entsprechend gut war die Stimmung in den Werken seit unserer Rückkehr aus Istanbul. Gleichzeitig war es der 200. Sieg für das Motorenwerk Brixworth seit 1997.»

Der Wiener lobt: «Valtteri Bottas hat in Istanbul bei schwierigen Bedingungen eine überlegene Performance abgeliefert und damit seinen ersten Saisonsieg erzielt. Er hat vom Start bis ins Ziel eine fehlerlose Leistung gezeigt. Das gibt ihm und dem Team einen zusätzlichen Schub für den letzten Teil der Saison und hilft uns dabei, die Führung in der Konstrukteurs-Weltmeisterschaft weiter auszubauen.»

«Absolut betrachtet, hat Lewis in der Türkei einen Punkt mehr verloren als Max beim vorangegangenen Rennen in Russland, wo er einen ähnlichen Motorwechsel wie Lewis hatte. Damit können wir aber leben. In der Hitze des Rennens möchte man natürlich immer gerne noch eine weitere Position gutmachen, um mehr Zähler einzufahren. Das gehört für uns als Racer einfach dazu und wir möchten diesen Wettkampfgeist nicht missen.»

«In dieser Saison hat es bislang schon so viele Wendungen gegeben, dass wir an diesem Wochenende in Texas darauf vorbereitet sind, auf alles zu reagieren, was dort auf uns zukommt. Wir freuen uns sehr darüber, zum ersten Mal seit 2019 wieder in Austin zu fahren. Es ist eine beliebte Station im Rennkalender und wir können es kaum erwarten, die vielen leidenschaftlichen amerikanischen Fans wiederzusehen.»



«Der Circuit of the Americas ist eine schöne Strecke für die Fahrer. Er bietet einige sehr schnelle, flüssige Kurven, aber auch technisch anspruchsvolle Abschnitte und gute Überholmöglichkeiten. Die Strecke bietet von allem etwas und ist großartig für guten Sport. Deshalb bin ich davon überzeugt, dass uns ein unterhaltsamer Grand Prix erwartet.»





Grosser Preis der Türkei

01. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:30:50,347h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, +14,584 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +33,471

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +37.814

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +41,812

06. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +44,292

07. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +47,213

08. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +51,526

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1:22,018 min

10. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1 Runde

11. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

12. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

13. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

15. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

16. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1 Runde

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

18. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +1 Runde

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden





WM-Stand nach 16 von 22 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 262,5 Punkte

2. Hamilton 256,5 Punkte

3. Bottas 177

4. Norris 145

5. Pérez 135

6. Sainz 116,5

7. Leclerc 116

8. Ricciardo 95

9. Gasly 74

10. Alonso 58

11. Ocon 46

12. Vettel 35

13. Stroll 26

14. Tsunoda 18

15. Russell 16

16. Latifi 7

17. Räikkönen 6

18. Giovinazzi 1

19. Schumacher 0

20. Kubica 0

21. Mazepin 0



Teams

1. Mercedes 433,5

2. Red Bull Racing 397,5

3. McLaren 240

4. Ferrari 232,5

5. Alpine 104

6. AlphaTauri 92

7. Aston Martin 61

8. Williams 23

9. Alfa Romeo 7

10. Haas 0