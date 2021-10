Daniel Ricciardo: Vorfreude auf BBQ und Show-Run

Nachdem die Formel 1 im vergangenen Jahr wegen der Corona-Pandemie nicht in Amerika unterwegs sein konnte, kehrt der WM-Zirkus in dieser Woche nach Austin zurück – sehr zur Freude von US-Fan Daniel Ricciardo.

Für Daniel Ricciardo kann das nächste Rennwochenende gar nicht schnell genug kommen. Der Australier sinnt nach einem gleichermassen schwierigen wie enttäuschenden Türkei-GP auf Wiedergutmachung, aber das ist nicht der einzige Grund zur Vorfreude, wie er vor dem Auftakt des 17. Rennwochenendes der Saison betont.

«Ich freue mich darauf, nach einer einjährigen Pause wieder in den USA zu sein. Die Stadt Austin ist ein besonderer Ort, der für sein Brisket (geräucherte Rinderbrust), BBQ und all die anderen guten Sachen bekannt ist. Ausserdem ist der Circuit of the Americas wohl eine der besten Strecken im WM-Kalender», schwärmt der selbsterklärte US-Fan.

«Wir müssen wiedergutmachen, dass wir letztes Jahr nicht dabei sein konnten, also werden wir hart für ein gutes Ergebnis arbeiten», verspricht der fröhliche Australier, und offenbart: «Wir haben die Zeit zwischen den Rennen genutzt, um zu analysieren und zu verstehen, was beim letzten Mal passiert ist.»

«Wir sind bereit, weiterzumachen und uns auf die Herausforderung des anstehenden Wochenendes zu konzentrieren. Ich denke, dass uns einige Passagen der Strecke liegen werden, so dass wir am Sonntag um Punkte mitkämpfen sollten», fügt der 32-jährige McLaren-Star selbstsicher an.

Ricciardo wird im Rahmen des Texas-Wochenendes noch eine ganz besondere Fahrt unternehmen: Als Belohnung für seinen Sieg in Monza darf er im 1984er-Wrangler Chevrolet Monte Carlo von Dale Earnhardt Sr. einen Show-Run unternehmen. Das Auto gehört zur illustren Sammlung von McLaren-CEO Zak Brown, der die Fahrt im NASCAR-Renner als Wetteinsatz für einen Podestplatz seines Schützlings angeboten hat.

«Dale ist ein grosser Held für mich, deshalb wird damit ein Traum wahr. Ein grosses Dankeschön an Zak, dass er seinen Teil der Abmachung einhält und dies möglich macht. Ich kann es kaum erwarten», freut sich Ricciardo.

Grosser Preis der Türkei

01. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:30:50,347h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, +14,584 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +33,471

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +37.814

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +41,812

06. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +44,292

07. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +47,213

08. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +51,526

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1:22,018 min

10. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1 Runde

11. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

12. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

13. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

15. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

16. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1 Runde

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

18. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +1 Runde

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

WM-Stand nach 16 von 22 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 262,5 Punkte

2. Hamilton 256,5 Punkte

3. Bottas 177

4. Norris 145

5. Pérez 135

6. Sainz 116,5

7. Leclerc 116

8. Ricciardo 95

9. Gasly 74

10. Alonso 58

11. Ocon 46

12. Vettel 35

13. Stroll 26

14. Tsunoda 18

15. Russell 16

16. Latifi 7

17. Räikkönen 6

18. Giovinazzi 1

19. Schumacher 0

20. Kubica 0

21. Mazepin 0

Teams

1. Mercedes 433,5

2. Red Bull Racing 397,5

3. McLaren 240

4. Ferrari 232,5

5. Alpine 104

6. AlphaTauri 92

7. Aston Martin 61

8. Williams 23

9. Alfa Romeo 7

10. Haas 0