Pierre Gasly (AlphaTauri): Alles viel schlimmer

AlphaTauri-Honda-Fahrer Pierre Gasly hat gesunden Respekt vor seiner Aufgabe auf dem Circuit of the Americas (COTA) – denn der Monza-Sieger von 2020 ahnt, dass Buckel und Wellen das Bild verzerren.

Pierre Gasly ist ein Racer durch und durch, und so lässt sich der 25-jährige Franzose selten ein MotoGP-Rennen entgehen. Was er da vor wenigen Wochen gesehen hat, flösst ihm Respekt ein. Die Zweiradkünstler der Motorrad-Topkategorie hatten alle Hände voll zu tun, ihre Maschinen auf dem texanischen Circuit of the Americas (COTA) unter Kontrolle zu halten.

Der gegenwärtige WM-Neunte Gasly sagt: «Ich schätze, unsere Aufgabe könnte am nächsten Wochenende recht kompliziert werden. Nachdem ich die Bilder aus der MotoGP gesehen habe, scheinen die Bodenwellen, die wir schon vor zwei Jahren moniert haben, noch schlimmer geworden zu sein.»

Im Hinblick auf dieses Problem sagt Formel-1-Rennleiter Michael Masi: «Ich stand während des MotoGP-Wochenendes in telefonischem Kontakt mit meinen Motorradkollegen. Seit die Formel 1 im Jahre 2019 letztmals auf dem COTA war, wurden Teile der Bahn frisch asphaltiert. Jene Stellen, die nun von den Motorradrennfahrern moniert werden, entsprechen nicht jenen Bereichen, die einen neuen Belag erhielten. Uns ist zugesichert worden, dass einige der kritischen Stellen abgeschliffen werden. Dazu ist noch genügend Zeit.»

Gasly, Monza-GP-Sieger von 2020, vermutet: «Diese Pistenoberfläche wird einen Kompromiss bei der Abstimmung erzwingen, aber wie weit wir da gehen müssen, das werden wir so lange nicht wissen, bis wir dort sind.»

«Was mich tröstet: Wir haben ein Auto, das sich auf jeder Art Strecke als konkurrenzfähig erwiesen hat. Aber wir müssen Probleme vermeiden, wenn wir in der WM weiter zu Alpine aufrücken wollen.»





Grosser Preis der Türkei

01. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:30:50,347h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, +14,584 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +33,471

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +37.814

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +41,812

06. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +44,292

07. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +47,213

08. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +51,526

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1:22,018 min

10. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1 Runde

11. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

12. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

13. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

15. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

16. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1 Runde

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

18. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +1 Runde

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden





WM-Stand nach 16 von 22 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 262,5 Punkte

2. Hamilton 256,5 Punkte

3. Bottas 177

4. Norris 145

5. Pérez 135

6. Sainz 116,5

7. Leclerc 116

8. Ricciardo 95

9. Gasly 74

10. Alonso 58

11. Ocon 46

12. Vettel 35

13. Stroll 26

14. Tsunoda 18

15. Russell 16

16. Latifi 7

17. Räikkönen 6

18. Giovinazzi 1

19. Schumacher 0

20. Kubica 0

21. Mazepin 0



Teams

1. Mercedes 433,5

2. Red Bull Racing 397,5

3. McLaren 240

4. Ferrari 232,5

5. Alpine 104

6. AlphaTauri 92

7. Aston Martin 61

8. Williams 23

9. Alfa Romeo 7

10. Haas 0