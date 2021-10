Formel-1-CEO Stefano Domenicali: Las Vegas ab 2023?

Der italienische Formel-1-Geschäftsleiter Stefano Domenicali hat eine grosse Neuigkeit angekündigt. Wird im Rahmen des USA-GP nach Austin und Miami ein WM-Lauf in Las Vergas bestätigt?

Die Formel 1 gibt weiter Gas: Im November 2021 wird erstmals in Katar gefahren, im Dezember folgt die GP-Premiere von Saudi-Arabien, für 8. Mai 2021 ist der erste WM-Lauf in Miami bestätigt. Nun sagt Formel-1-Geschäftsleiter Stefano Domenicali: «Was die Zeit über die Saison 2022 hinaus angeht, so werden wir bald weitere gute Nachrichten zu verkünden haben.»

Domenicali will sich nicht in die Karten gucken lassen, worum es sich handelt, aber Vieles deutet auf ein weiteres neues Rennen oder eine Rückkehr zu einem bekannten Ort hin. Der Imoleser freut sich: «Wir bewegen uns mit der Formel 1 in die richtige Richtung, wir haben sehr viele Anfragen zur Austragung eines Grand Prix. Das zeigt, wie attraktiv die Königsklasse ist.»

Die Spekulationen, worum es sich handeln könnte, gehen in zwei Richtung. Entweder Domenicali wird bestätigen, dass die Formel 1 nach Südafrika zurückkehrt, genauer: nach Kyalami bei Johannesburg.

Oder Domenicali und seinen Mitarbeitern ist endlich gelungen, woran seine Vorgänger Bernie Ecclestone und Chase Carey jahrelang gearbeitet haben – Rückkehr nach Las Vegas.

Carey sagte schon vor Jahren: «In Sachen USA schwebt uns vor, in aufregende Metropolen zu ziehen.» Schon damals sprach Carey von Miami und Las Vegas. Liberty-Media-Geschäftsleiter Greg Maffei sagte: «Ich mag die Vorstellung eines Nacht-GP in Las Vegas.»



Nur: In Las Vegas haben die Casino-Besitzer an einer gesperrten Vergnügungsmeile Strip für ein Autorennen kein Interesse. Unzugängliche Strassen sind nicht gut fürs Geschäft. Anders gesagt: Die Formel 1 braucht Las Vegas mehr als Las Vegas die Formel 1. Entweder Domenicali ist bei den Verhandlungen ein Durchbruch gelungen, oder die Strecke führt nicht dem Strip entlang. Oder das Comeback von Las Vegas bleibt ein Traum.



Viele Leser werden in diesem Moment sagen: «Moment mal, Las Vegas? Da war doch was!» An sich sind die Glitzerwelt von Las Vegas und der Glamour der Formel 1 füreinander geschaffen. Aber Anfang der 1980er Jahre auf dem Parkplatz des Caesar’s Palace-Hotels zu fahren, das war nun wirklich Formel-1-unwürdig. Die Kurven waren alle fad, dafür wurde im Gegenuhrzeigersinn gefahren, was den Piloten so zusetzte wie die Hitze. Besonders peinlich für die Formel 1: 1981 und 1982 fiel hier sogar die WM-Entscheidung. Der besagte Parkplatz wurde 2003 überbaut. Niemand hat dem Rennen damals eine Träne nachgeweint.





Grosser Preis der Türkei

01. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:30:50,347h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, +14,584 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +33,471

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +37.814

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +41,812

06. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +44,292

07. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +47,213

08. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +51,526

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1:22,018 min

10. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1 Runde

11. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

12. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

13. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

15. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

16. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1 Runde

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

18. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +1 Runde

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden





WM-Stand nach 16 von 22 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 262,5 Punkte

2. Hamilton 256,5 Punkte

3. Bottas 177

4. Norris 145

5. Pérez 135

6. Sainz 116,5

7. Leclerc 116

8. Ricciardo 95

9. Gasly 74

10. Alonso 58

11. Ocon 46

12. Vettel 35

13. Stroll 26

14. Tsunoda 18

15. Russell 16

16. Latifi 7

17. Räikkönen 6

18. Giovinazzi 1

19. Schumacher 0

20. Kubica 0

21. Mazepin 0



Teams

1. Mercedes 433,5

2. Red Bull Racing 397,5

3. McLaren 240

4. Ferrari 232,5

5. Alpine 104

6. AlphaTauri 92

7. Aston Martin 61

8. Williams 23

9. Alfa Romeo 7

10. Haas 0