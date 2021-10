Sergio Pérez: Podestplatz in Austin im Visier

Red Bull Racing-Star Sergio Pérez schaffte es beim jüngsten GP in Istanbul aufs Treppchen. Auch in Austin hofft der Mexikaner auf einen Top-3-Platz, wie er vor dem Start des Wochenendes betont.

Nachdem Sergio Pérez in Istanbul als Dritter aufs Podest durfte, hofft der Red Bull Racing-Fahrer auch beim anstehenden Rennen in Austin wieder zu den schnellsten Drei zu gehören. Der Mexikaner kann es kaum erwarten, wieder ins Auto zu steigen. «Ich fühle mich gut und ich will endlich wieder Gas geben. Ich freue mich sehr auf das Wochenende und weiss, dass wir jetzt beim Schlussspurt der Saison alles geben und das Beste herausholen müssen.»

Dies, weil die Konkurrenz zuletzt eine gute Leistung zeigen konnte. «Mercedes war in den vergangenen vier oder fünf Rennen sehr stark unterwegs, wir waren nicht in der Lage, beim Tempo mit ihnen mitzuhalten», räumt der Rennfahrer aus Guadalajara ein. «Aber ich denke, wir werden in Austin und in Mexiko auf Strecken unterwegs sein, die ein gutes Pflaster für uns sind. Wir sollten da eine stärkere Performance an den Tag legen können», macht er sich Mut.

«Als Team arbeiten wir sehr gut zusammen und ich freue mich auf die restlichen Rennen in diesem Jahr. Dieser GP wird wichtig für uns werden und wir alle sind top-motiviert», betont Pérez, der erneut aufs Treppchen kommen will: «Ich hoffe, dass ich wieder auf dem Podest stehen werde.»

Der WM-Lauf in Austin fühle sich wie ein zweites Heimrennen an, schwärmt der aktuelle WM-Fünfte. «Ich werde dort immer so herzlich empfangen und ich denke, wir werden auch als Team viel Unterstützung von den Fans erleben. Für mich ist das der speziellste Teil der Saison mit dem Rennen in Austin und in meiner Heimat Mexiko. Ich freue mich schon darauf, nächstes Jahr in Miami zu fahren, das wird sich wieder wie ein Heimspiel anfühlen.»

WM-Stand nach 16 von 22 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 262,5 Punkte

2. Hamilton 256,5 Punkte

3. Bottas 177

4. Norris 145

5. Pérez 135

6. Sainz 116,5

7. Leclerc 116

8. Ricciardo 95

9. Gasly 74

10. Alonso 58

11. Ocon 46

12. Vettel 35

13. Stroll 26

14. Tsunoda 18

15. Russell 16

16. Latifi 7

17. Räikkönen 6

18. Giovinazzi 1

19. Schumacher 0

20. Kubica 0

21. Mazepin 0

Teams

1. Mercedes 433,5

2. Red Bull Racing 397,5

3. McLaren 240

4. Ferrari 232,5

5. Alpine 104

6. AlphaTauri 92

7. Aston Martin 61

8. Williams 23

9. Alfa Romeo 7

10. Haas 0