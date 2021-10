Acura: Formel-1-Rückkehr nach 14 Jahren

Der Schriftzug von «Acura» wird beim GP-Wochenende in Austin bei Red Bull Racing und AlphaTauri auf den Autos, Rennanzügen und Helmen zu sehen sein. Letztmals war die Marke vor 14 Jahren in der Formel 1 präsent.

In den 1980er- und 1990er-Marken war der Acura-Schriftzug regelmässig bei den Rennen in Kanada und den USA präsent, er zierte etwa die Visiere der Formel-1-Legenden Ayrton Senna und Alain Prost. Doch in den vergangenen 14 Jahren war die High-Performance-Marke von Honda nicht mehr in der Königsklasse zu sehen.

Beim anstehenden USA-GP in Texas wird sich das ändern, denn sowohl Red Bull Racing als auch AlphaTauri werden das Acura-Logo auf den Heckflügeln der Autos zeigen. Zudem wird der Schriftzug auf den Rennoveralls und Helmen der Fahrer Max Verstappen, Sergio Pérez, Pierre Gasly und Yuki Tsunoda prangen.

«Ich erinnere mich noch daran, wie Alain Prost 1989 den USA-GP mit Acura auf seinem Visier gewann. Und ich hoffe, dass wir mit der Marke an diesem Wochenende auf dem Circuit of the Americas das gleiche Ergebnis erzielen werden», sagt Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner.

Auch AlphaTauri-Teamprinzipal Franz Tost ist begeistert: «Wir freuen uns, dass wir beim USA-GP in Austin die Gelegenheit haben, eine so ikonische Marke auf unseren Autos zu zeigen – vor allem, weil es schon so viele Jahre her ist, dass Acura das letzte Mal in diesem Sport aufgetreten ist. Wir erleben eine der besten Weltmeisterschaften, die wir bisher hatten, und ich hoffe, dass Pierre und Yuki an diesem Wochenende Höchstleistungen erbringen können, damit wir als Team mit Acura feiern können, wie es andere Formel-1-Legenden in der Vergangenheit getan haben.»

Honda-F1-Geschäftsführer Masashi Yamamoto freut sich: «Es ist etwas ganz Besonderes, dass Acura Teil unserer Partnerschaft mit Red Bull Racing und Scuderia AlphaTauri für den USA-GP 2021 wird. Dies war bisher eine unglaubliche Saison und wir sind stolz darauf, die Marke Acura bei diesem berühmten Rennen zu zeigen.»

Grosser Preis der Türkei

01. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:30:50,347h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, +14,584 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +33,471

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +37.814

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +41,812

06. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +44,292

07. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +47,213

08. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +51,526

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1:22,018 min

10. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1 Runde

11. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

12. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

13. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

15. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

16. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1 Runde

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

18. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +1 Runde

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

WM-Stand nach 16 von 22 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 262,5 Punkte

2. Hamilton 256,5 Punkte

3. Bottas 177

4. Norris 145

5. Pérez 135

6. Sainz 116,5

7. Leclerc 116

8. Ricciardo 95

9. Gasly 74

10. Alonso 58

11. Ocon 46

12. Vettel 35

13. Stroll 26

14. Tsunoda 18

15. Russell 16

16. Latifi 7

17. Räikkönen 6

18. Giovinazzi 1

19. Schumacher 0

20. Kubica 0

21. Mazepin 0

Teams

1. Mercedes 433,5

2. Red Bull Racing 397,5

3. McLaren 240

4. Ferrari 232,5

5. Alpine 104

6. AlphaTauri 92

7. Aston Martin 61

8. Williams 23

9. Alfa Romeo 7

10. Haas 0