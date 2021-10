USA-GP im Fernsehen: 3 GP-Strecken in einem Rundkurs 20.10.2021 - 13:33 Von Rob La Salle

© LAT Die Formel 1 kehrt auf den «Circuit of the Americas» zurück

Die Formel-1-WM macht nach der Corona-bedingten Zwangspause im vergangenen Jahr wieder Halt in Austin. Dort erwartet die GP-Stars mit dem «Circuit of the Americas» ein Rundkurs, der an andere GP-Strecken erinnert.