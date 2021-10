Toto Wolff: «Red Bull Racing hat den Sieg verdient»

Mercedes-Motorsportdirektor Toto Wolff musste sich in Austin mit dem zweiten Platz von Lewis Hamilton begnügen. Der Wiener erklärte nach dem Zieleinlauf unumwunden: «Red Bull Racing wählte eine mutige Strategie.»

Beim Start hatte Lewis Hamilton noch die Nase vorn, doch am Ende war es Max Verstappen, der den Sieg in Austin bejubeln durfte. Der Niederländer kam durch eine aggressive Strategie am Titelverteidiger vorbei, und Mercedes-Motorsportdirektor Toto Wolff lobte bei «Sky Sports F1»: «Sie legten einen sehr aggressiven ersten Stopp ein und das war sehr mutig, sie haben den Sieg verdient.»

Später erklärte der 49-Jährige bei den Kollegen von «ORF»: «Ich glaube es war ein gutes Rennen, wir haben einen Top-Start hingelegt, aber leider hatten wir auf den Medium-Reifen kein gutes Tempo. Gegen Ende wurde es besser, aber sie hatten eine wirklich gute Strategie gewählt, viel riskiert und am Ende gewonnen.»

«Diesen frühen Stopp hätten wir wahrscheinlich in der Form nicht riskiert, aber wir hatten das in Bahrain so gemacht und ganz knapp gewonnen. Und heute ist es Red Bull Racing gelungen», fügte Wolff an. Und er schilderte: «Wir haben im zweiten Stint gesehen, dass wir mit den harten Reifen besser umgehen als mit den Medium-Gummis. Deshalb hat es auch zeitweise so ausgesehen, als könnten wir gewinnen. Aber sobald man einem Gegner nahe kommt, verliert man viel Anpressdruck.»

Mit Blick auf die anstehenden Rennen in Mexiko-Stadt und Interlagos, bei denen Red Bull Racing in den vergangenen Jahren stark unterwegs war, wagte der Wiener keine Prognose. Er antwortete auf die entsprechende Frage ausweichend: «Es gibt im Moment kein klares Muster, und ich denke, wir müssen einfach Session für Session nehmen und alles perfekt hinbekommen, um zu gewinnen. Jetzt zählt jedes Rennen.»

Türkei-GP, Istanbul

01. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:30:50,347h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, +14,584 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +33,471

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +37.814

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +41,812

06. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +44,292

07. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +47,213

08. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +51,526

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1:22,018 min

10. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1 Runde

11. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

12. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

13. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

15. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

16. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1 Runde

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

18. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +1 Runde

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

WM-Stand nach 16 von 22 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 262.5 Punkte

2. Hamilton 256.5 Punkte

3. Bottas 177

4. Norris 145

5. Pérez 135

6. Sainz 116.5

7. Leclerc 116

8. Ricciardo 95

9. Gasly 74

10. Alonso 58

11. Ocon 46

12. Vettel 35

13. Stroll 26

14. Tsunoda 18

15. Russell 16

16. Latifi 7

17. Räikkönen 6

18. Giovinazzi 1

19. Schumacher 0

20. Kubica 0

21. Mazepin 0

Teams

1. Mercedes 433.5

2. Red Bull Racing 397.5

3. McLaren 240

4. Ferrari 232.5

5. Alpine 104

6. AlphaTauri 92

7. Aston Martin 61

8. Williams 23

9. Alfa Romeo 7

10. Haas 0