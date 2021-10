Helmut Marko zu Verstappen-Sieg: «Haben gezittert»

Auch für den 78-jährigen Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko war die Siegesfahrt von Max Verstappen nervenaufreibend. Der Grazer gibt zu: «Wir haben das ganze Rennen lang gezittert.»

Grenzenlose Erleichterung bei Red Bull Racing-Honda nach dem Grossen Preis der USA. Die Rechnung der Strategen ist aufgegangen – mit dem achten Saisonsieg hat Max Verstappen seine WM-Führung auf zwölf Punkte ausbauen können.

Auch für Dr. Helmut Marko war dieser Austin-GP kein WM-Lauf wie jeder andere. Der Österreicher gibt zu: «Wir haben das ganze Rennen lang gezittert. Der Start ist Max leider misslungen, ein Fehler im Druckpunkt, da kann Verstappen nix dafür.»

«Der Undercut hat dann funktioniert. Im mittleren Teil des Rennens waren wir aber zu langsam. Dann haben wir unsere Situation sorgfältig abgewogen und sind früher als Hamilton reingekommen. Unglaublich, wie Max diese Reifen dann bis ins Ziel konserviert hat, da haben wir alle gezittert. Es scheint, dass der Mercedes mit vollen Tanks nicht so liegt, deswegen haben wir den Undercut gewagt, so dass wir in der Phase vorne sind. Sonst hätte das alles nicht geklappt.»

In Sachen WM-Kampf sieht das derzeit für Max Verstappen und Red Bull Racing-Honda recht gut aus. Dr. Marko weiter: «Es stimmt uns optimistisch, denn die letzten drei Kurse waren eigentlich alles Mercedes-Strecken. Jetzt kommen wir mit zwölf Punkten Vorsprung nach Mexiko. Mexiko und Brasilien sollten uns wegen der Höhenlage liegen. Da sollten wir gut punkten, dann können wir uns auf den Strecken in Nahost vielleicht etwas zurücklehnen, denn da gibt es lange Geraden, da wird Mercedes sicher unglaublich stark sein.»

Dr. Marko lobt auch den Mexikaner Sergio Pérez, der in Austin Rang 3 erobert hat: «Pérez war schnell genug, um Hamilton bei seinem Stopp zu zwingen, in die Richtung zu gehen, die für uns die richtige war. Sergio kommt immer besser in Schuss. Das brauchen wir in diesem packenden WM-Kampf.»



380.000 Zuschauer an drei Tagen auf dem Circuit of the Americas, das ringt auch Dr. Marko Respekt ab: «Das war eine tolle Atmosphäre. Da hat man den Eindruck – das Leben kehrt zurück.»



Kritik äusserte der Grazer am Verhalten des zu überrundenden Mick Schumacher: «Ich verstehe ihn nicht. Er hat Max acht, neun Zehntel gekostet.





USA-GP, Austin

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:34:36,982h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +1,333 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +42,233

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +52,246

05. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1:16,854 min

06. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +1:20,128

07. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +1:23,545

08. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +1:24,395

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

11. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

12. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

14. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

15. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

16. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

17. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

Out

Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, Hinterradaufhängung

Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, Heckflügel

Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, Heckflügel





WM-Stand nach 17 von 22 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 287.5 Punkte

2. Hamilton 275.5 Punkte

3. Bottas 185

4. Pérez 150

5. Norris 149

6. Leclerc 128

7. Sainz 122.5

8. Ricciardo 105

9. Gasly 74

10. Alonso 58

11. Ocon 46

12. Vettel 36

13. Stroll 26

14. Tsunoda 20

15. Russell 16

16. Latifi 7

17. Räikkönen 6

18. Giovinazzi 1

19. Schumacher 0

20. Kubica 0

21. Mazepin 0



Teams

1. Mercedes 460.5

2. Red Bull Racing 437.5

3. McLaren 254

4. Ferrari 250.5

5. Alpine 104

6. AlphaTauri 94

7. Aston Martin 62

8. Williams 23

9. Alfa Romeo 7

10. Haas 0