Sebastian Vettel (Aston Martin/10.): «Taktik richtig» 25.10.2021 - 00:01 Von Mathias Brunner

© LAT Sebastian Vettel in Texas

Grosser Preis der USA auf dem Circuit of the Americas ausserhalb von Austin (Texas): Sebastian Vettel holt mit Rang 10 seinen ersten Punkt seit dem fünften Rang in Belgien. «Wir hatten die richtige Taktik.»