Yuki Tsunoda in Austin 9.: «Mercedes ist stinkig»

Yuki Tsunoda (21) hat zum sechsten Mal in seiner ersten Formel-1-Saison gepunktet – Platz 9 in Austin (Texas). Der Japaner sagt nach den ersten Punkten seit der Sommerpause: «Ich bin sehr erleichtert.»

Erstmals seit drei Monaten hat der 21-jährige Yuki Tsunoda wieder Formel-1-Punkte eingefahren: Der AlphaTauri-Honda-Pilot errang beim Grossen Preis der USA den guten neunten Rang. «Ich bin sehr erleichtert», sagte der Japaner nach dem Rennen. «Das war eine verflixt lange Zeit ohne Top-Ten-Platzierung. Dieses Mal haben Team und Fahrer alles richtig gemacht.»

Honda-Zögling Tsunoda zeigte am kompletten Wochenende eine ermutigende Leistung, und AlphaTauri-Technikchef Jody Egginton anerkennt: «Bei der Arbeit mit dem Wagen ist Yuki ein Durchbruch gelungen, seine Selbstsicherheit ist zurück.»

Tsunoda hatte in den drei Quali-Segmenten die Ränge 11, 10 und 10 erreicht, und Egginton fährt fort: «Wir fanden es wichtig, dass Yuki eine Chance auf eine Top-Ten-Platzierung erhält. Klar war uns bewusst, dass er auf dem weichen Reifen einen kurzen ersten GP-Teil fahren würde. Aber das gab uns auch eine gewisse Freiheit bei der Strategie, mit Pierre Gasly auf dem mittelharten Reifen.»

Tsunoda machte aus den haftfreudigeren weichen Reifen beim Start das Beste und liess Gasly sowie Mercedes-Fahrer Valtteri Bottas hinter sich. Der Finne brauchte eine ganze Weile, bis er am starken Japaner vorbeigehen konnte. Tsunoda, der in der Türkei Lewis Hamilton die Stirn geboten hatte, grinst: «Ich schätze, bei Mercedes werden sie langsam stinkig. Aber ich lass nun mal keinen einfach so vorbei. Klar ging das auf die Reifen, aber es war ein schönes Duell.»

Danach zeigte Tsunoda soliden Speed. «Es ging eigentlich nur darum, die Reifen am Leben zu erhalten. Als Pierre aufgeben musste, war mir klar, dass es nun an mir liegt, für AlphaTauri-Honda einige Punkte zu erobern. Das ist mir gelungen, also bin ich zufrieden.»

Da Alpine in Texas leer ausgegangen ist, rückte AlphaTauri-Honda den Gegnern aus Frankreich etwas näher, es geht 104:94 für Alpine im Kampf um Rang 5 in der Konstrukteurs-Meisterschaft.





USA-GP, Austin

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:34:36,982h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +1,333 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +42,233

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +52,246

05. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1:16,854 min

06. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +1:20,128

07. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +1:23,545

08. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +1:24,395

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

11. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

12. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

14. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

15. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

16. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

17. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

Out

Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, Hinterradaufhängung

Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, Aufgabe

Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, Heckflügel





WM-Stand nach 17 von 22 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 287.5 Punkte

2. Hamilton 275.5 Punkte

3. Bottas 185

4. Pérez 150

5. Norris 149

6. Leclerc 128

7. Sainz 122.5

8. Ricciardo 105

9. Gasly 74

10. Alonso 58

11. Ocon 46

12. Vettel 36

13. Stroll 26

14. Tsunoda 20

15. Russell 16

16. Latifi 7

17. Räikkönen 6

18. Giovinazzi 1

19. Schumacher 0

20. Kubica 0

21. Mazepin 0



Teams

1. Mercedes 460.5

2. Red Bull Racing 437.5

3. McLaren 254

4. Ferrari 250.5

5. Alpine 104

6. AlphaTauri 94

7. Aston Martin 62

8. Williams 23

9. Alfa Romeo 7

10. Haas 0