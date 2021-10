USA-GP-Sieger Max Verstappen: Worauf es jetzt ankommt

Red Bull Racing-Star Max Verstappen hat ausserhalb von Austin (Texas) einen grandiosen Sieg errungen. Der 24-jährige Niederländer sagt, worauf es im WM-Duell gegen Lewis Hamilton jetzt ankommt.

Das war eine weltmeisterliche Darbietung von Max Verstappen auf dem Circuit of the Americas (COTA) ausserhalb von Austin (Texas): Wie der 24-jährige Niederländer die Reifen an seinem Red Bull Racing-Honda genau so behandelte, um knapp vor seinem Widersacher Lewis Hamilton ins Ziel zu kommen, das war fabelhaft.

Red Bull-Rennberater Dr. Helmut Marko glaubt: «Die vergangenen drei Rennstrecken in Russland, in der Türkei und in den USA passten eher zu Mercedes, nun kommen mit Mexiko und Brasilien zwei Kurse, die eher zu uns passen sollten. Wenn alles gut läuft, dann sollten zwei weitere Siege reichen, um eine Hand an den WM-Pokal legen zu können.»

Aber wie sieht das USA-GP-Sieger Max Verstappen? Der nunmehr 18-fache GP-Sieger meint: «Mein Sieg und die zwölf Punkte Vorsprung in der Zwischenwertung ändern für mich nichts. Ich glaube, alles steht und fällt in diesem WM-Kampf mit dem Auge fürs Detail. Ein Sieg oder eine Niederlage ändern nichts an meiner Einstellung.»

«Wir wissen alle bei Red Bull Racing, welch guten Job wir machen können. Aber um erneut die Nase vorn zu haben, müssen eben alle Puzzle-Teilchen an ihren richtigen Ort kommen, auch in Mexiko. Nur wenn wir jedes Mal das Beste aus unseren Möglichkeiten machen, können wir unsere WM-Chance wahren.»

Der Schlüssel zum Erfolg in Austin waren die Reifen, gewiss. Aber Max Verstappen weist darauf hin: «Die Wende kam von Freitag auf Samstag. Am Freitag war es nicht so gut gelaufen, dann haben wir intensiv gearbeitet, auch zuhause im Rennwagenwerk von Milton Keynes, und ab Samstag lag das Auto besser.»



«Und wir haben dann im Grand Prix Mut zum Risiko gezeigt: Nachdem wir beim Start die Führung verloren hatten, haben wir uns zu einer aggressiven Rennstrategie entschlossen, das hat sich bezahlt gemacht. Gleichzeitig ist mir bewusst – das hätte leicht anders enden können, wenn wir den Boxenstopp anders angesetzt hätten. Wenn zwei Teams so auf Augenhöhe kämpfen, dann ist es unabsehbar, wo das hinführt.»





GP, Austin

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:34:36,982h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +1,333 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +42,233

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +52,246

05. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1:16,854 min

06. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +1:20,128

07. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +1:23,545

08. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +1:24,395

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

11. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

12. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

14. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

15. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

16. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

17. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

Out

Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, Hinterradaufhängung

Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, Heckflügel

Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, Heckflügel





WM-Stand nach 17 von 22 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 287.5 Punkte

2. Hamilton 275.5 Punkte

3. Bottas 185

4. Pérez 150

5. Norris 149

6. Leclerc 128

7. Sainz 122.5

8. Ricciardo 105

9. Gasly 74

10. Alonso 58

11. Ocon 46

12. Vettel 36

13. Stroll 26

14. Tsunoda 20

15. Russell 16

16. Latifi 7

17. Räikkönen 6

18. Giovinazzi 1

19. Schumacher 0

20. Kubica 0

21. Mazepin 0



Teams

1. Mercedes 460.5

2. Red Bull Racing 437.5

3. McLaren 254

4. Ferrari 250.5

5. Alpine 104

6. AlphaTauri 94

7. Aston Martin 62

8. Williams 23

9. Alfa Romeo 7

10. Haas 0