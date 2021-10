Damon Hill: Wieso Verstappen jetzt WM-Favorit ist

Der Engländer Damon Hill (61) staunt darüber, wie das Pendel in dieser spannenden Formel-1-WM hin- und herschwingt zwischen Max Verstappen und Lewis Hamilton: «Das hier ist noch lange nicht vorbei.»

Max Verstappen hat auf dem Circuit of the Americas alles richtig gemacht: Dank der perfekten Mischung aus Strategie, Speed und Sensibilität in Sachen Reifen hat der 24-jährige Niederländer einen grossen Sieg eingefahren und den Vorsprung auf Lewis Hamilton ausgebaut; der Punktestand – 287,5 zu 275,5 für den Niederländer.

Auch Damon Hill, Formel-1-Champion von 1996, hat das Duell Verstappen gegen Hamilton um den Grossen Preis der USA vom Sitz gerissen. Der 61-jährige Engländer sagt: «Es steht nun 8:5 Siege für Max, und Verstappen scheint wieder die Oberhand zu gewinnen in dieser packenden WM-Saison. Aber ich würde nie so weit gehen und behaupten, Austin sei so etwas gewesen wie eine Vorentscheidung.»

«In diesem Sport kann so Vieles passieren. Ich meine, ein Sieg des Einen und Ausfall des Anderen bedeutet – auf einen Schlag 25 Punkte. Da kann sich das Blatt leicht wenden.» Für den GP-Experten der britischen Sky steht fest: «Wir haben das alles in der Vergangenheit schon erlebt. Bei noch fünf ausstehenden Rennen ist durchaus damit zu rechnen, dass etwas Verrücktes passieren wird.»

«Die grosse Frage ist: Wen trifft ein Ausfall? Hamilton? Dann müsste Lewis schon ein ziemlich grosses Defizit wettmachen. Max? Dann spricht Vieles wieder gegen Verstappen.»

«So oder so braucht Lewis jetzt Siege. Und wir dürfen nie vergessen: Max war drauf und dran, zwei weitere Rennen zu gewinnen, als er in Baku führte, aber dann Reifenschaden hatte; und als er in Silverstone führte, dann aber von Lewis abgestubst wurde.»

Der 22-fache GP-Sieger weist darauf hin: «Was für mich markant ist: Red Bull Racing und Max haben in Amerika auf einer Bahn triumphiert, die jahrelang fest in der Hand von Mercedes und Lewis gewesen ist. Und ich bleibe dabei – die kommenden Grands Prix von Mexiko und Brasilien sollten eher zum Rennwagen von Red Bull Racing-Honda passen.»





USA-GP, Austin

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:34:36,982h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +1,333 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +42,233

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +52,246

05. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1:16,854 min

06. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +1:20,128

07. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +1:23,545

08. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +1:24,395

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

11. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

12. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

14. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

15. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

16. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

17. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

Out

Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, Hinterradaufhängung

Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, Heckflügel

Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, Heckflügel





WM-Stand nach 17 von 22 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 287.5 Punkte

2. Hamilton 275.5 Punkte

3. Bottas 185

4. Pérez 150

5. Norris 149

6. Leclerc 128

7. Sainz 122.5

8. Ricciardo 105

9. Gasly 74

10. Alonso 58

11. Ocon 46

12. Vettel 36

13. Stroll 26

14. Tsunoda 20

15. Russell 16

16. Latifi 7

17. Räikkönen 6

18. Giovinazzi 1

19. Schumacher 0

20. Kubica 0

21. Mazepin 0



Teams

1. Mercedes 460.5

2. Red Bull Racing 437.5

3. McLaren 254

4. Ferrari 250.5

5. Alpine 104

6. AlphaTauri 94

7. Aston Martin 62

8. Williams 23

9. Alfa Romeo 7

10. Haas 0