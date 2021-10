Nikita Mazepin (Haas): Probleme von Kopf bis Fuss

Der Russe Nikita Mazepin wurde beim Heim-GP seines Haas-Rennstalls Letzter, wieder einmal. Aber dieses Mal gab es gleich zwei Gründe, die gegen ein besseres Ergebnis als Rang 17 sprachen.

Nikita Mazepin hat den Grossen Preis der USA auf Platz 17 beendet, einmal mehr als Letzter, einmal mehr von seinem Teamgefährten Mick Schumacher geschlagen.

Damit bleibt für den Moskauer Rang 14 im Ausfallrennen von Baku das Highlight der Saison; 17. wurde er in Imola, Monte Carlo, Silverstone, Spa-Francorchamps und Austin; 18. beim Grossen Preis der Steiermark und von Russland; 19. Platz in Portugal, Spanien und Österreich, dazu gab’s 20. Ränge in Frankreich und in der Türkei.

Es ist leicht, sich über die Qualitäten von Mazepin zu mokieren. Aber auf dem Circuit of the Americas hatte er es wirklich nicht leicht. Er trug in Texas einen neuen Helm, damit gab es im Training Probleme, als Luft eindrang und Nikitas Augen zu tränen begannen.

Im Rennen stand Mazepin schon nach einer Runde an der Box, weil sich der Kopfschutz im Cockpit gelöst hatte

Vom Kopf wanderten die Probleme dann in die Füsse: Mazepin monierte am Funk übermässige Hitze im Fussraum, was er schon in Ungarn berichtet hatte. Nikita am Funk: «Meine Füsse brennen so, dass mir die Tränen runterlaufen; es ist, als würde ich auf Kohlen stehen.»

Teamchef Günther Steiner steht vor einem Rätsel: «Er hat sich schon ein paar Mal über Hitze im Fussraum beklagt, aber das passiert immer nur bei ihm. Mick hat das nie, und mit Nikitas Chassis, das wir ja schon 2020 verwedet haben, gab es im Vorjahr auch kein Problem dieser Art. Wir verstehen nicht ganz, was da vor sich geht, aber wir müssen etwas unternehmen, um ihn besser zu schützen. Es handelt sich jedenfalls nicht um einen Defekt.»



Und was war mit dem Kopfschutz los? Steiner weiter: «Offenbar wurden die beiden Sicherheitsstifte nicht richtig eingesetzt vor dem Start. Das ist bedauerlich, aber ein Stopp war unumgänglich. Ein loser Kopfschutz ist ein Sicherheitsrisiko, da musst du den Fahrer reinholen.»





