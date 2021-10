Brawn: Begeistert von Ricciardo und Shaquille O'Neal

Alle GP-Stars freuten sich in der vergangenen Woche über die Rückkehr nach Austin. Einer der Fahrer legte sich für die Fans besonders ins Zeug, wie Formel-1-Sportchef Ross Brawn betont.

Der Formel-1-Tross war am vergangenen Wochenende wieder am «Circuit of the Americas» zu Gast, und alle Fahrerlager-Dauergäste freuten sich über die Rückkehr nach Austin, nachdem das Rennen 2020 wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden musste. Auch die Fahrer waren begeistert von der Strecke und der nahen Metropole. Kaum einer war aber derart Texas-begeistert wie McLaren-Pilot Daniel Ricciardo.

Der Australier trat im Texas-Outfit auf und liess keine Gelegenheit verstreichen, die Gastgeber und ihr Essen zu loben. Sehr zur Freude von Formel-1-Sportchef Ross Brawn, der in seiner Kolumne auf der offiziellen Formel-1-Seite betont: «Die Fahrer sind Profis, die sich auf das Rennfahren konzentrieren müssen. Aber unter ihnen gibt es jene Piloten, die sich besonders für die Zuschauer ins Zeug legen – und Daniel Ricciardo gehört definitiv in diese Kategorie.»

«Der NASCAR-Renner, in dem er seine Demorunden drehen durfte, wurde einst von einem seiner Helden aus früher Jugend gefahren – Dale Earnhardt. Daniel liess sich zwischendurch im «Texas Longhorns»-Shirt blicken und war auch mit einem Cowboy-Hut unterwegs. Er sorgte damit für die richtige Stimmung und es war wunderbar mitanzusehen», lobt der Brite.

«Es gab so viele tolle Aktionen an diesem Wochenende, wie etwa den berühmten Basketballer Shaquille O'Neal, der die Trophäen in einem fantastischen Longhorn-Auto ans Podest brachte. Er unterhielt sich danach, und es stellte sich heraus, dass er ein echter Motorsportfan ist», offenbart Brawn, und schwärmt: «Das war ein sehr amerikanisches Wochenende, und wir lieben Rennen wie dieses.»

USA-GP, Austin

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:34:36,982h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +1,333 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +42,233

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +52,246

05. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1:16,854 min

06. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +1:20,128

07. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +1:23,545

08. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +1:24,395

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

11. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

12. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

14. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

15. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

16. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

17. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

Out

Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, Hinterradaufhängung

Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, Aufgabe

Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, Heckflügel

WM-Stand nach 17 von 22 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 287.5 Punkte

2. Hamilton 275.5 Punkte

3. Bottas 185

4. Pérez 150

5. Norris 149

6. Leclerc 128

7. Sainz 122.5

8. Ricciardo 105

9. Gasly 74

10. Alonso 58

11. Ocon 46

12. Vettel 36

13. Stroll 26

14. Tsunoda 20

15. Russell 16

16. Latifi 7

17. Räikkönen 6

18. Giovinazzi 1

19. Schumacher 0

20. Kubica 0

21. Mazepin 0

Teams

1. Mercedes 460.5

2. Red Bull Racing 437.5

3. McLaren 254

4. Ferrari 250.5

5. Alpine 104

6. AlphaTauri 94

7. Aston Martin 62

8. Williams 23

9. Alfa Romeo 7

10. Haas 0