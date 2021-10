Sebastian Vettel: Playlist für Mick Schumacher

Sebastian Vettel offenbart, wie seine Musik-Auswahl für den jungen Formel-1-Rookie Mick Schumacher ausfallen würde. Und er erzählt von seiner feuchtfröhlichen Feier zu seinem 30. Geburtstag.

Wenn sich Mick Schumacher und Sebastian Vettel gegenseitig interviewen, plaudern die GP-Stars ganz entspannt über ihre Vorlieben und Ansichten. Dies beweist ein YouTube-Video der Formel 1, in dem die beiden GP-Stars ihre Geschicklichkeit unter Beweis stellen und gleichzeitig Fragen beantworten müssen. Vettel erklärt etwa auf die Frage, welche Musikauswahl er für den 22-Jährigen treffen würde: «Ich würde ein paar Klassiker wählen.»

Und der vierfache Weltmeister zählt auf: «Da wäre was von Elton John dabei, von Led Zeppelin, den Beatles, und den Stones – und auch ein bisschen Hip-Hop der 90er-Jahre. Denn dafür bist du wohl zu jung, du wurdest in den 90ern erst geboren.»

Weniger überraschend fällt die Antwort auf die Frage aus, welches Thema er wählen würde, wenn er in fünf Minuten darüber referieren müsste. «Ich bin kein Lehrer, aber ich mag es, mit den Leuten über das Leben auf unserem Planeten zu sprechen, über unsere Zukunft und die Umwelt. Und darüber, warum es meiner Ansicht nach wichtig ist, dass wir etwas tun», sagt Vettel, der auch verrät, dass er seinen Geburtstag für gewöhnlich nicht feiert.

«Die beste Party hatte ich beim 30. Geburtstag, denn normalerweise feiere ich das nicht so gross, aber ich dachte mir, dass 30 etwas Spezielles ist. Ich war in bester Laune, wenn du weisst, was ich meine», erklärt er lachend, und zeigt mit einer unmissverständlichen Geste an, dass dabei auch reichlich Alkohol getrunken wurde.

«Am nächsten Tag musste ich dann zur FIA wegen dem Zwischenfall in Baku, als ich sauer auf Lewis Hamilton war, weil er fast anhielt und ich ihm reingefahren bin», fügt er lachend an. Tatsächlich hatte Vettel 2017 die Nerven verloren, als Hamilton im Aserbaidschan-GP hinter dem Safety-Car am Kurven-Scheitelpunkt praktisch angehalten und damit beinahe für einen Auffahrunfall gesorgt hatte.

Der Deutsche war daraufhin neben den Mercedes-Piloten gefahren und hatte ihm einen Schubser verpasst, der keine unmittelbaren Folgen hatte. Vettel wurde vor die FIA-Richter nach Paris zitiert und nach einer Anhörung und einer öffentlichen Entschuldigung kassierte er für die Szene drei Strafpunkte.

