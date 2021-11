McLaren oder Ferrari? Rob Smedley setzt auf die Roten

Der frühere Ferrari-Ingenieur Rob Smedley tippt im WM-Kampf zwischen McLaren und Ferrari um den dritten Platz in der Konstrukteurswertung auf seinen früheren Brötchengeber.

Nur 3,5 WM-Zähler liegen vor dem fünftletzten Rennen in Mexiko zwischen den beiden direkten Gegnern McLaren und Ferrari, wobei der britische Traditionsrennstall die Nase vorn hat. Keiner der beiden GP-Teams darf sich im Fight um den dritten Platz in der Team-Wertung eine Schwäche erlauben, denn es geht um Millionen Dollar.

Beim jüngsten Kräftemessen in Austin war die Scuderia aus Italien erfolgreicher als die britische Mannschaft: Ferrari holte dank Platz 4 von Charles Leclerc und Rang 7 von Carlos Sainz vier WM-Zähler mehr als das Team von Daniel Ricciardo und Lando Norris. Die Fans freuen sich über das enge Duell hinter den Spitzenreiter-Teams Red Bull Racing und McLaren.

Und auch der frühere Ferrari-Ingenieur Rob Smedley geniesst den Zweikampf um den dritten Platz, wie er im Formel-1-Podcast «F1 Nation» erklärt. Er bezeichnet die WM-Situation als «brillant» und schwärmt: «Ich denke, das ist der Grund, warum diese Saison so besonders ist. denn man hat nicht nur die beiden Spitzenteams, die um den ersten Platz fighten, sondern dahinter auch die beiden Giganten des Sports, die sich ein Klasse-Duell liefern.»

«Hier kämpfen vier herausragende Piloten gegeneinander und das ist brillant. Es ist beachtlich, was Ferrari in der zweiten Saisonhälfte bisher hat und ich freue mich, dass dieses Team den Aufschwung fortsetzen kann», betont der frühere Renningenieur von Felipe Massa. Gleichzeitig mahnt er: «Aber auch da gab es Höhen und Tiefen, so ist es etwa noch nicht so lange her, als Daniel Ricciardo den GP in Monza in überzeugender Manier für sich entschieden hat, und auch Lando kam nicht weit dahinter ins Ziel.»

Dennoch stellt Smedley bei der Frage nach dem Sieger im WM-Fight um den dritten Platz in der Team-WM klar: «Ich denke, dass ich im Moment auf Ferrari setzen würde. Ich glaube, dass sie einen kleinen Vorteil haben, und wenn man sich den Verlauf ihrer Entwicklung anschaut und wie sie die Leistung des Autos steigern können, denke ich, dass sie wahrscheinlich die Nase vorn haben.»

«Wahrscheinlich hat Ferrari im Moment mehr zu verlieren als McLaren. Aber man darf auch die Briten nicht abschreiben, denn der Kurswechsel, den sie seit 2018 unter ihrem neuen Management vollzogen haben, ist unglaublich», räumt der 47-Jährige ein.

WM-Stand nach 17 von 22 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 287.5 Punkte

2. Hamilton 275.5 Punkte

3. Bottas 185

4. Pérez 150

5. Norris 149

6. Leclerc 128

7. Sainz 122.5

8. Ricciardo 105

9. Gasly 74

10. Alonso 58

11. Ocon 46

12. Vettel 36

13. Stroll 26

14. Tsunoda 20

15. Russell 16

16. Latifi 7

17. Räikkönen 6

18. Giovinazzi 1

19. Schumacher 0

20. Kubica 0

21. Mazepin 0

Teams

1. Mercedes 460.5

2. Red Bull Racing 437.5

3. McLaren 254

4. Ferrari 250.5

5. Alpine 104

6. AlphaTauri 94

7. Aston Martin 62

8. Williams 23

9. Alfa Romeo 7

10. Haas 0