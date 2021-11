WM-Leader Max Verstappen: «Das spielt keine Rolle»

Red Bull Racing-Honda-Pilot Max Verstappen ist mit einem Vorsprung von zwölf Punkten nach Mexiko geflogen. Er gilt als Favorit, aber frühere Leistungen sind für ihn nicht aussagekräftig.

Der Sieg beim Grossen Preis der USA auf dem Circuit of the Americas (COTA) kam zum idealen Zeitpunkt: Der Triumph auf einer Strecke, auf welcher Mercedes favorisiert worden war, ist ein Moral-Turbo für die Red Bull Racing-Honda-Mannschaft und den WM-Leader aus den Niederlanden.

Nun folgen zwei Strecken, die, jedenfalls theoretisch und basierend auf den Ergebnissen der letzten Jahre, eher auf RBR zugeschnitten sein müssten. Die Logik dahinter: Die vierfachen Weltmeister aus Milton Keynes waren im Autódromo Hermanos Rodríguez von Mexiko-Stadt sowie im Autódromo José Carlos Pace von Interlagos/São Paulo in den letzten Jahren bärenstark; und 2021 setzt RBR mit dem Modell RB16B ein Auto ein, das auf jeder Art Strecke konkurrenzfähiger ist als das letztjährige Fahrzeug.

Aber eben, das ist alles graue Theorie. Ratz-fatz kann etwas schiefgehen, siehe Reifenplatzer in Baku, siehe Kollision mit Lewis Hamilton in Silverstone und Monza. Max Verstappen bleibt deshalb hübsch auf dem Teppich und lässt sich auch von seinen zwölf Punkten Vorsprung nicht einlullen.

Vor dem GP-Wochenende in Mexiko-Stadt sagt der 18-fache GP-Sieger: «Es wird für uns elementar sein, unsere Leistung in den kommenden Läufen jedes Mal auf den Punkt zu bringen und das Beste aus unseren Möglichkeiten zu machen.»

«Ich mag Mexiko sehr, wir haben hier tolle Ergebnisse eingefahren, ich konnte zwei Mal siegen. Aber ob es sich um bekannte Strecken handelt, die uns liegen mögen, wie Mexiko oder Brasilien, oder um unbekannte, wie Katar und Saudi-Arabien, spielt keine Rolle – die Leistung muss überall stimmen.»

In der heissen Phase der WM: Gibt es da besondere Vorsichtsmassnahmen bei Max, etwa gegen eine mögliche Corona-Infektion? Max sagt: «Nein, da gehe ich vor wie immer in den letzten bald zwei Jahren. Aber ich könnte ja auch zuhause in Monaco in der Dusche ausrutschen. An solche Dinge denke ich nicht.»



Senna gegen Prost, Schumacher gegen Villeneuve, könnte der Kampf zwischen Verstappen und Hamilton ebenfalls durch eine Kollision entschieden werden? Max meint: «Ich denke nicht daran, was in der Vergangenheit passiert ist. Ich will diesen WM-Titel gewinnen, indem ich mehr Punkte erobere als mein Gegner, und das geht am besten mit Siegen. Dabei werde ich hart vorgehen, gegen jeden, nicht nur gegen Lewis, aber ich werde auch sauber fahren.»





USA-GP, Austin

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:34:36,982h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +1,333 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +42,233

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +52,246

05. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1:16,854 min

06. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +1:20,128

07. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +1:23,545

08. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +1:24,395

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

11. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

12. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

14. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

15. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

16. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

17. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

Out

Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, Hinterradaufhängung

Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, Aufgabe

Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, Heckflügel





WM-Stand nach 17 von 22 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 287.5 Punkte

2. Hamilton 275.5 Punkte

3. Bottas 185

4. Pérez 150

5. Norris 149

6. Leclerc 128

7. Sainz 122.5

8. Ricciardo 105

9. Gasly 74

10. Alonso 58

11. Ocon 46

12. Vettel 36

13. Stroll 26

14. Tsunoda 20

15. Russell 16

16. Latifi 7

17. Räikkönen 6

18. Giovinazzi 1

19. Schumacher 0

20. Kubica 0

21. Mazepin 0



Teams

1. Mercedes 460.5

2. Red Bull Racing 437.5

3. McLaren 254

4. Ferrari 250.5

5. Alpine 104

6. AlphaTauri 94

7. Aston Martin 62

8. Williams 23

9. Alfa Romeo 7

10. Haas 0