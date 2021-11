George Russell: «Miami wird ein super Rennen!»

Williams-Talent George Russell verbrachte nach dem Austin-Wochenende ein paar Tage in Miami und lernte dabei auch die GP-Strecke kennen, auf der im nächsten Jahr das Debüt über die Bühne gehen wird.

Für George Russell steht fest: Wie in Austin werden die GP-Stars im nächsten Jahr auch in Miami ein starkes Rennwochenende erleben. Der Brite nutzte die Chance, nach dem Rennen auf dem texanischen «Circuit of the Americas» einen Abstecher nach Miami zu unternehmen und dabei den neuen Strassenkurs zu erkunden.

Am Rande des «Autódromo Hermanos Rodríguez» in Mexiko-Stadt erklärte der Williams-Pilot, der im nächsten Jahr an der Seite von Lewis Hamilton für das Mercedes-Team in der Formel 1 antreten wird: «Ich war vor der Reise nach Mexiko in Miami und habe mir die Strecke angeschaut, auf der wir nächstes Jahr fahren werden. Es ist eine sehr aufregende Piste und Miami ist eine wirklich coole Stadt. Ich glaube, das wird ein super Rennen im nächsten Jahr.»

«Die Piste verfügt über lange Geraden, ich denke, diese werden gute Überholmöglichkeiten bieten», schilderte Russell. «Ich habe die Piste im Simulator dort befahren und es ist ein sehr schneller Kurs, der enge Kurven und lange Geraden verbindet. Wenn man bedenkt, dass die Streckendesigner durch die gegebenen Umstände eingeschränkt waren, kann man sagen, dass sie einen wirklich guten Job gemacht haben.»

Zunächst steht aber das Rennen in Mexiko an, das sowohl für die Fahrer als auch für die Ingenieure eine spezielle Herausforderung darstellt. Der 23-Jährige sagt dazu: «Ich glaube, es wird für alle schwierig, nicht zuletzt wegen der Höhenlage, die für eine höhere Belastung für die Motoren, die Kühlung des Autos und auch uns Fahrer sorgt. Die Reifenarbeit wird sicher knifflig, wenn man einerseits Temperatur in den Gummis aufbauen und auf die Kühlung des Motors achten muss. Aus Fahrer-Sicht wird es wohl nicht das grösste Vergnügen, aber wir sitzen diesbezüglich alle im gleichen Bott und ich sehe das als eine Chance für uns an.»

WM-Stand nach 17 von 22 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 287.5 Punkte

2. Hamilton 275.5 Punkte

3. Bottas 185

4. Pérez 150

5. Norris 149

6. Leclerc 128

7. Sainz 122.5

8. Ricciardo 105

9. Gasly 74

10. Alonso 58

11. Ocon 46

12. Vettel 36

13. Stroll 26

14. Tsunoda 20

15. Russell 16

16. Latifi 7

17. Räikkönen 6

18. Giovinazzi 1

19. Schumacher 0

20. Kubica 0

21. Mazepin 0

Teams

1. Mercedes 460.5

2. Red Bull Racing 437.5

3. McLaren 254

4. Ferrari 250.5

5. Alpine 104

6. AlphaTauri 94

7. Aston Martin 62

8. Williams 23

9. Alfa Romeo 7

10. Haas 0