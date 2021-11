Valtteri Bottas (Mercedes): Das ist anders als früher

In den letzten Jahren zeigte sich im Autódromo Hermanos Rodríguez: Mit der Höhenluft von Mexiko-Stadt kam Red Bull Racing besser zurecht als Mercedes. Valtteri Bottas warnt vor voreiligen Schlüssen.

Es ist schon eine merkwürdige Grand-Prix-Saison, dieses 2021, das hat vor kurzem auch Mercedes-Teamchef Toto Wolff betont. Der 49-jährige Österreicher sagte: «Gewiss, Red Bull Racing hat sich in Mexiko in der jüngeren Vergangenheit gut geschlagen, und dies war nicht unbedingt unser stärkstes Pflaster. Aber 2021 ist alles möglich, und Strecken, auf denen man bislang schwächer gewesen ist, zählen plötzlich zu den Stärken und umgekehrt. Das sorgt für Ungewissheit im Vorfeld eines Rennwochenendes, was die Spannung noch erhöht.»

Texas war ein gutes Beispiel: Der Circuit of the Americas galt als Mercedes-Kurs, aber dann hatte Max Verstappen mit Red Bull Racing-Honda die Nase vorn. Und genau aus dieser Unwägbarkeit schöpft der zehnfache GP-Sieger Valtteri Bottas Hoffnung.

Der finnische Mercedes-Fahrer sagt: «Es mag sein, dass wir in den vergangenen Jahren in Mexiko ein wenig geschwächelt haben. Aber ich glaube, der damalige Nachteil lag zu einem erheblichen Teil am Motor und der Art und Weise, wie die Antriebseinheit in der dünneren Luft arbeitet.»

«Seither jedoch konnten wir das Aggregat optimieren. Also gehe ich davon aus, dass wir da fürs kommende Wochenende besser aufgestellt sind. Auch Brasilien sieht auf dem Papier besser aus für Red Bull Racing. Aber wir haben aus den Erfahrungen der letzten Jahre viel gelernt, und wenn wir das optimal umsetzen, dann können wir gute Ergebnisse einfahren. Mexiko und Brasilien werden gewiss nicht einfach für uns – aber wann ist in der Formel 1 schon mal etwas einfach?»





USA-GP, Austin

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:34:36,982h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +1,333 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +42,233

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +52,246

05. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1:16,854 min

06. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +1:20,128

07. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +1:23,545

08. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +1:24,395

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

11. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

12. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

14. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

15. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

16. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

17. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

Out

Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, Hinterradaufhängung

Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, Aufgabe

Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, Heckflügel





WM-Stand nach 17 von 22 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 287.5 Punkte

2. Hamilton 275.5 Punkte

3. Bottas 185

4. Pérez 150

5. Norris 149

6. Leclerc 128

7. Sainz 122.5

8. Ricciardo 105

9. Gasly 74

10. Alonso 58

11. Ocon 46

12. Vettel 36

13. Stroll 26

14. Tsunoda 20

15. Russell 16

16. Latifi 7

17. Räikkönen 6

18. Giovinazzi 1

19. Schumacher 0

20. Kubica 0

21. Mazepin 0



Teams

1. Mercedes 460.5

2. Red Bull Racing 437.5

3. McLaren 254

4. Ferrari 250.5

5. Alpine 104

6. AlphaTauri 94

7. Aston Martin 62

8. Williams 23

9. Alfa Romeo 7

10. Haas 0