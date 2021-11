Lewis Hamilton: «So will ich nicht gewinnen»

Alle Augen werden auch in Mexiko auf sie gerichtet sein – auf WM-Leader Max Verstappen und auf den siebenfachen Weltmeister Lewis Hamilton. Der Engländer spricht über seine Erfolgsaussichten.

Das fabelhafte Duell zwischen dem Niederländer Max Verstappen und dem Briten Lewis Hamilton geht in die 18. Runde: Im Autódromo Hermanos Rodríguez geht Red Bull Racing-Honda-Fahrer Verstappen mit einem Vorsprung von zwölf Punkten ins Wochenende, und sein Titelgegner Hamilton weiss – RBR war in den vergangenen Jahren in Mexiko besonders stark.

Hier eine kleine Übersicht, wie die zwei überragenden Piloten der GP-Saison 2021 auf der mexikanischen Traditionsstrecke abgeschnitten haben.

Lewis Hamilton in Mexiko

2015 mit Mercedes

Qualifying 2., Rennen 2.

2016 mit Mercedes

Qualifying 1., Rennen 1.

2017 mit Mercedes

Qualifying 3., Rennen 9.

2018 mit Mercedes

Qualifying 3., Rennen 4.

2019 mit Mercedes

Qualifying 3., Rennen 1.



Max Verstappen in Mexiko

2015 mit Toro Rosso (heute AlphaTauri)

Qualifying 8., Rennen 9.

2016 mit Red Bull Racing

Qualifying 3., Rennen 4.

2017 mit Red Bull Racing

Qualifying 2., Rennen 1.

2018 mit Red Bull Racing

Qualifying 2., Rennen 1.

2019 mit Red Bull Racing

Qualifying 4., Rennen 6.

Einen Tag vor dem ersten Training sagt Lewis Hamilton in Mexiko: «Ich bin glücklich, dass wir wieder hier fahren können, vor diesem grandiosen Publikum. Und ich mag auch die Stadt sehr.»

Viele Hamilton-Fans fragen sich: Ist Mexiko eine Red Bull Racing-Strecke? «Als wir das letzte Mal hier waren, da waren die Anderen ein Stück schneller. Und hätte Max vor zwei Jahren keine Strafe erhalten, dann hätte ich nicht gewinnen können. Aber natürlich besteht das Ziel darin, wieder zu siegen.»

«Seit Silverstone haben wir keine neuen Teile mehr am Wagen, die Anderen jedoch brachten fortlaufend Neues. Ich glaube, Red Bull Racing ist hier zu favorisieren, aber es liegt in unserer Hand, das Beste aus unseren Möglichkeiten zu machen. Und hoffentlich reicht das dann, um unseren Gegner unter Druck zu setzen.»



Braucht Hamilton an diesem Wochenende einen neuen Mercedes-Motor? Lewis: «Das Ziel besteht darin, die Saison mit dem bestehenden Material zu Ende zu fahren; aus heutiger Sicht also – nein, kein neuer Motor.»



Mercedes-Teamchef Toto Wolff will nicht ausschliessen, dass es zu einer erneuten Kollision zwischen den Titelrivalen geht; ganz besonders dann, wenn es in einem Rennen um die Entscheidung gehen sollte. Der Österreicher verglich das mit Crashes zwischen Ayrton Senna und Alain Prost. Lewis Hamilton sagt dazu: «So eine Entscheidung würde ich nie wollen. Ich will den Titel erobern durch meine Fähigkeiten, durch harte Arbeit, durch Mut und Können, nicht dadurch, dem Gegner ins Auto zu fahren.»



Anders gefragt: Hat Hamilton keine Angst, durch eine Kollision den Titel zu verlieren? «Auch wenn ich verliere, dann will ich mit Anstand verlieren und danach sagen können – ich habe mein Bestes gegeben, es hat leider nicht gereicht. Ich werde es erneut versuchen.»



«Diese WM geht hin und her und dies mit überraschenden Ergebnissen. Ich hätte zum Beispiel nicht erwartet, dass unser Gegner in Austin schneller sein würde. In Mexiko waren sie vor zwei Jahren sehr stark, und nun haben sie einen stärkeren Motor als damals und ein schnelleres Auto. Also muss ich davon ausgehen, dass sie erneut stärker sein werden.»





USA-GP, Austin

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:34:36,982h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +1,333 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +42,233

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +52,246

05. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1:16,854 min

06. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +1:20,128

07. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +1:23,545

08. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +1:24,395

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

11. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

12. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

14. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

15. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

16. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

17. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

Out

Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, Hinterradaufhängung

Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, Aufgabe

Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, Heckflügel





WM-Stand nach 17 von 22 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 287.5 Punkte

2. Hamilton 275.5 Punkte

3. Bottas 185

4. Pérez 150

5. Norris 149

6. Leclerc 128

7. Sainz 122.5

8. Ricciardo 105

9. Gasly 74

10. Alonso 58

11. Ocon 46

12. Vettel 36

13. Stroll 26

14. Tsunoda 20

15. Russell 16

16. Latifi 7

17. Räikkönen 6

18. Giovinazzi 1

19. Schumacher 0

20. Kubica 0

21. Mazepin 0



Teams

1. Mercedes 460.5

2. Red Bull Racing 437.5

3. McLaren 254

4. Ferrari 250.5

5. Alpine 104

6. AlphaTauri 94

7. Aston Martin 62

8. Williams 23

9. Alfa Romeo 7

10. Haas 0