Pirelli-Test in Abu Dhabi: Wieso ein GP-Team fehlt

Nicholas Latifi und George Russell in ihren Williams

Im Anschluss ans WM-Finale in Abu Dhabi vom 12. Dezember auf dem Yas Marina Circuit werden in Abu Dhabi die 2022er Pirelli-Reifen getestet – allerdings wird ein Grand-Prix-Team dabei fehlen.

Am Abend des WM-Finales von Abu Dhabi am 12. Dezember werden die Formel-1-Motoren nicht verklungen sein: Denn im Anschluss an den letzten Grand Prix des Jahres steht noch ein Test auf dem Programm – erstmals bringt Pirelli die 2022er Mischungen der neuen Niederquerschnittreifen mit.

Allerdings werden nur die Autos von neun GP-Teams auf der Bahn zu sehen sein. Williams wird fehlen. Grund: Der drittälteste Formel-1-Rennstall (nach Ferrari und McLaren) hatte sich im vergangenen Frühling dazu entschlossen, keinen auf die 18-Zoll-Räder umgebauten Wagen auf die Räder zu stellen. Daher war das englische Traditions-Team auch nicht Teil des Entwicklungsprogramms von Serienpartner Pirelli.

Wieso hat sich Williams zu diesem Schritt entschieden? Techniker Dave Robson in einem Zoom-Gruppengespräch: «Die grundsätzliche Überlegung war eine finanzielle. Wir waren nicht der Ansicht, dass sich der finanzielle Aufwand zur Herstellung eines auf 2022er Räder und Reifen angepassten Autos lohnt. Wir hatten damals einfach die finanziellen Mittel nicht. Und wer kein solches Auto hat, der kann am Nachsaison-Test nicht teilnehmen.»

«Danach war es zu spät, die Entscheidung zu kippen. Klar ist es ein Nachteil, in Abu Dhabi diese neuen Reifenmischungen nicht ausprobieren zu können. Das bedeutet einen Rückstand, wenn wir in den Wintertest 2022 gehen. Allerdings glaube ich auch, dass wir einen solchen Rückstand aufholen können, sollte der Wintertest reibungslos verlaufen.»



Zudem: Der erste Test mit den nächstjährigen Mischungen findet auf umgebauten 2021er Autos statt. Die Erkenntnisse sind beschränkt, wenn wir daran denken, dass 2022 eine völlig neue Rennwagengeneration kommt.





USA-GP, Austin

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:34:36,982h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +1,333 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +42,233

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +52,246

05. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1:16,854 min

06. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +1:20,128

07. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +1:23,545

08. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +1:24,395

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

11. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

12. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

14. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

15. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

16. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

17. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

Out

Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, Hinterradaufhängung

Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, Aufgabe

Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, Heckflügel





WM-Stand nach 17 von 22 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 287.5 Punkte

2. Hamilton 275.5 Punkte

3. Bottas 185

4. Pérez 150

5. Norris 149

6. Leclerc 128

7. Sainz 122.5

8. Ricciardo 105

9. Gasly 74

10. Alonso 58

11. Ocon 46

12. Vettel 36

13. Stroll 26

14. Tsunoda 20

15. Russell 16

16. Latifi 7

17. Räikkönen 6

18. Giovinazzi 1

19. Schumacher 0

20. Kubica 0

21. Mazepin 0



Teams

1. Mercedes 460.5

2. Red Bull Racing 437.5

3. McLaren 254

4. Ferrari 250.5

5. Alpine 104

6. AlphaTauri 94

7. Aston Martin 62

8. Williams 23

9. Alfa Romeo 7

10. Haas 0