Carlos Sainz über McLaren-Fight: «Gute Vorbereitung»

Ferrari setzt alles daran, um in diesem Jahr den 3. Rang in der Team-WM zu erobern. Dabei müssen die Roten mit McLaren einen starken Gegner bezwingen. Carlos Sainz weiss: Das ist ein gutes Training für die Zukunft.

Beim letzten Formel-1-Rennen in Texas hatte Carlos Sainz gleich mehrere Gründe, sich zu ärgern: Einerseits sorgte ein verpatzter Boxenstopp für einen schmerzlichen Zeitverlust, andererseits machten ihm die beiden McLaren-Konkurrenten – die direkte Gegner im Kampf um den dritten Platz in der Team-WM sind – das Leben schwer.

Zu Beginn des Rennens musste er nach einem Ausritt im Duell mit Lando Norris den jungen Briten wieder vorbeilassen, dessen Teamkollege Daniel Ricciardo zog auch gleich vorbei, weil er den 21-Jährigen aus Bristol überholt hatte. Gegen Rennende war es dann der Australier, der mit einem Schubser im Zweikampf für Verstimmung beim 27-Jährigen Spanier sorgte.

Am Ende kam Sainz als Siebter ins Ziel – vor Norris aber hinter seinem Ferrari-Teamkollegen Charles Leclerc und Ricciardo, die das Ziel als Vierter und Fünfter sahen. Der Ärger über all diese Szenen ist in den vergangenen Tagen aber verflogen, der schnelle Rennfahrer aus Madrid konzentriert sich nun ganz auf die vor ihm liegende Aufgabe, auf dem «Autódromo Hermanos Rodríguez» erneut möglichst viele Punkte einzufahren.

Über das Rennen in Mexiko, wo er bei seinen bisherigen fünf Auftritten noch keine WM-Punkte holen konnte, sagt Sainz: «Ich war hier immer schnell, hatte einige starke Runden im Qualifying aber wir konnten dies nicht in gute Rennergebnisse ummünzen. Hier ist die Standfestigkeit ein grosses Thema, der Motor und die Bremsen werden stark belastet und darunter habe ich in der Vergangenheit gelitten.»

«Ich hoffe, dass es diesmal besser laufen wird, wir haben auf jeden Fall alles, was es braucht, um ein gutes Wochenende zu erleben. Aber ich bin da vorsichtig, denn auch wenn die Strecke hier ein gutes Pflaster für uns sein sollte, weiss ich nicht, ob es reicht, um wirklich bei der Musik zu sein», betont der aktuelle WM-Siebte.

Zum WM-Kampf gegen McLaren um den dritten Platz in der Team-WM erklärt Sainz: «McLaren hat immer noch 3,5 Punkte mehr auf dem Konto. Sie waren in Monza und Sotschi deutlich schneller, wir hatten in der Türkei und in Austin das schnellere Auto, aber es ist sehr eng. Wenn einer von uns einen Fehler macht, ist der Andere vorne.»

Und wie viel bedeutet der dritte WM-Rang der Scuderia? Carlos sagt dazu: «Ich denke, das ist eher ein symbolisches Ziel, denn wir bei Ferrari wollen natürlich gewinnen. Wir bereiten uns derzeit vor, um in Zukunft wieder ganz vorne mitzuspielen und deshalb ist der Fight gegen ein so starkes Team wie McLaren ein gutes Training. Sie schaffen es praktisch bei jedem Wochenende, das Maximum herauszuholen und sind ein starker Gegner, und das bereitet uns gut auf die Zukunft vor.»

WM-Stand nach 17 von 22 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 287.5 Punkte

2. Hamilton 275.5 Punkte

3. Bottas 185

4. Pérez 150

5. Norris 149

6. Leclerc 128

7. Sainz 122.5

8. Ricciardo 105

9. Gasly 74

10. Alonso 58

11. Ocon 46

12. Vettel 36

13. Stroll 26

14. Tsunoda 20

15. Russell 16

16. Latifi 7

17. Räikkönen 6

18. Giovinazzi 1

19. Schumacher 0

20. Kubica 0

21. Mazepin 0

Teams

1. Mercedes 460.5

2. Red Bull Racing 437.5

3. McLaren 254

4. Ferrari 250.5

5. Alpine 104

6. AlphaTauri 94

7. Aston Martin 62

8. Williams 23

9. Alfa Romeo 7

10. Haas 0