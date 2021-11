Lewis Hamilton: Neuer Motor, fünf Ränge zurück!

Nun ist es bestätigt: Formel-1-Champion Lewis Hamilton fährt in Brasilien mit einem neuen Mercedes-Motor und muss daher gemäss Reglement um fünf Ränge zurück in der Startaufstellung!

Also doch: Lewis Hamilton kommt mit dem bestehenden Material bei noch vier ausstehenden Grands Prix nicht über die Runden und musste im Autódromo José Carlos Pace von Interlagos einen neuen Verbrennungsmotor einbauen lassen. Das bedeutet für die Aufstellung zum brasilianischen WM-Lauf – fünf Ränge zurück in der Startaufstellung! Mit der Position im Qualifying von Freitagabend europäischer Zeit und damit der Aufstellung für den Sprint hat das nichts zu tun.

Noch am Donnerstag hatte der siebenfache Weltmeister zum Thema Motorwechsel festgehalten: «Ich kann zur Motorenfrage derzeit nichts sagen. Ich glaube, es sieht ganz okay aus, aber ich habe mich noch nicht mit den Technikern unterhalten.»

Mercedes glaubt: Aufgrund des Sprint-Formats hat Lewis Hamilton eher die Möglichkeit, Ränge gut zu machen. Am Samstag findet in Interlagos der dritte Sprint der GP-Saison 2021 statt, über die Distanz von 24 Runden. Am Sonntag folgt dann der Grand Prix mit 71 Runden.

Aber der 100-fache GP-Sieger Hamilton hat gewarnt: «Ich finde das keine gute Strecke zum Überholen.»

Auf seinen sozialen Netzwerken hat Hamilton den besonderen Helm gezeigt, mit dem er in Brasilien fährt – eine Homage an sein Idol Ayrton Senna und das südamerikanische Land. Der Engländer bezeichnet den unvergessenen Senna als «meine grösste Inspiration. Die Art und Weise, wie er Rennen fuhr, seine Leidenschaft für das Leben und den Sport. Aber mehr als alles andere bewundere ich ihn dafür, wie er einem System begegnete, das ihm nicht immer gut gesonnen war. Möge das Erbe von Ayrton Senna ewig leben.»



Hamilton zeigt die brasilianischen Landesfarben von Senna (grün, gelb, blau) als Stilmittel auf dem Helm und hat sein Motto «Still I Rise» auf der Rückseite ersetzt durch «Still We Rise»



Immer wieder fragen SPEEDWEEK.com-Leser: Wieso eigentlich «Still I Rise»? Hamilton: «Der Satz stammt ursprünglich von einem Poeten. Als ich aufgewachsen bin, habe ich immer den Rapper 2Pac gehört. Er hatte ein Album, das ‘Still I Rise’ hiess. Das gefällt mir sehr, weil es bedeutet, dass du dich immer weiterentwickeln kannst, egal woher du kommst und welche Probleme du bewältigen musst. Das ist signifikant für mein Leben.»

Hürden überwinden, das entspricht voll und ganz der Lebenseinstellung Hamiltons, an Widerständen wachsen, das hat ihn geprägt, das peitscht ihn vorwärts. Hamilton hat mehrfach betont: «Sich zu einem Sieg oder Titel durchbeissen, das macht viel mehr Freude als von der Spitze aus dominieren.»



Und genau diese Einstellung ist auch in Brasilien gegen Max Verstappen gefragt.





