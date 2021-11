Sergio Pérez: «Podestplatz ist das Mindestziel»

Red Bull Racing-Star Sergio Pérez beendete die jüngsten drei Formel-1-Rennen auf dem Podest. Der Mexikaner will auch die restlichen Saisonläufe aufs Treppchen kommen. Er weiss: Im Fight gegen Mercedes zählt jeder Punkt.

Noch hat Mercedes in der Team-Wertung die Nase vorn, doch Red Bull Racing ist dank des Sieges von Max Verstappen und des dritten Platzes von Sergio Pérez bis auf einen WM-Zähler an die Weltmeister der letzten Jahre herangerückt. Das erhöht nicht nur den Druck auf die Mannschaft von Mercedes-Motorsportdirektor Toto Wolff.

Auch die zweiten Fahrer neben den Titelanwärtern Max Verstappen und Lewis Hamilton sind gefordert, bei jedem der vier verbleibenden WM-Läufe Bestleistungen zu erbringen. Red Bull Racing-Routinier Sergio Pérez weiss: «Wir tragen ein so enges Duell gegen Mercedes aus, dass jeder gewonnene WM-Punkt am Ende den Unterschied machen kann.»

Deshalb kommt der 31-Jährige aus Guadalajara zum Schluss: «Wir müssen weiter Gas geben und versuchen, jedes Wochenende so perfekt wie möglich über die Bühne zu bringen.» Das Ziel ist klar: «Das Podium ist das Mindestziel für die restlichen Saisonläufe.»

Auch in der Fahrer-WM sei noch alles möglich, ist sich der Mexikaner sicher. Sein Rückstand auf den drittplatzierten Valtteri Bottas beträgt 20 Punkte. «Das sind zwar einige Zähler und es stehen auch nicht mehr so viele Rennen auf dem Programm. Aber das Blatt kann sich an jedem Wochenende wenden. Wenn wir einen guten Job machen, ist alles möglich», sagt der zweifache GP-Sieger.

Wer in Brasilien die Nase vorn haben wird, kann Pérez aber nicht sagen: «Es ist ein so enger Zweikampf, wie wir in Mexiko sehen konnten. Sie waren im Qualifying stärker als wir und ich denke, wir waren im Rennen stärker, weil Max die Führung übernehmen konnte. Es hätte wohl ganz anders ausgesehen, wenn sie vorne geblieben wären. Es wird sicher wieder sehr eng werden, und wir werden sehen, wer nach dem Sprint und dem Rennen die Nase vorne haben wird.»

Mexiko-GP, Mexiko-Stadt

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:38:39,086h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +16,555 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +17,752

04. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +1:03,845 min

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +1:21,037 min

06. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +1 Runde

07. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

08. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

09. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1 Runde

10. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

11. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

12. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

13. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1 Runde

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +2 Runden

15. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12,+2 Runden

16. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +2 Runden

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +2 Runden

18. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +3 Runden

Out

Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, Crash

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, Crash

WM-Stand nach 18 von 22 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 312.5 Punkte

2. Hamilton 293.5 Punkte

3. Bottas 185

4. Pérez 165

5. Norris 150

6. Leclerc 138

7. Sainz 130.5

8. Ricciardo 105

9. Gasly 86

10. Alonso 60

11. Ocon 46

12. Vettel 42

13. Stroll 26

14. Tsunoda 20

15. Russell 16

16. Räikkönen 10

17. Latifi 7

18. Giovinazzi 1

19. Schumacher 0

20. Kubica 0

21. Mazepin 0

Teams

1. Mercedes 478.5

2. Red Bull Racing 477.5

3. Ferrari 268.5

4. McLaren 255

5. Alpine 106

6. AlphaTauri 106

7. Aston Martin 68

8. Williams 23

9. Alfa Romeo 11

10. Haas 0