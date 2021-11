Brasilien-GP im Fernsehen: Mehr Spannung dank Sprint

Da auch das GP-Wochenende in Brasilien im Sprint-Format durchgeführt wird, müssen die GP-Stars schon am heutigen Freitag das Qualifying für den morgigen Mini-GP bestreiten. Die Fahrer freuen sich darüber.

Zum dritten Mal in diesem Jahr wird ein Mini-Rennen am Samstag die Startaufstellung für den Grand Prix am Sonntag bestimmen: Auch in Brasilien rücken die GP-Piloten zum Sprint-Qualifying aus, wie das kurze Rennen am Sonntag bezeichnet wird. Und das bedeutet, dass sie schon am heutigen Freitag nach nur einer Trainingsstunde das Qualifying bestreiten müssen.

Die meisten Fahrer freuen sich über die grössere Bedeutung, die der Auftakt ins Rennwochenende dadurch bekommt. Ferrari-Star Charles Leclerc sagt etwa: «Ich mag den Freitag an normalen Rennwochenenden nicht wirklich, deshalb gefallen mir die Sprint-Wochenenden. Dass wir schon am ersten Tag das Quali bestreiten, macht den Tag für alle Beteiligten spannender.»

«Beim Sprint am Samstag gibt es vielleicht noch ein paar Sachen, die wir für die Zukunft anpassen können. Aber dennoch freue ich mich darauf, schon nach der ersten Session ein Abschlusstraining zu fahren. Es ist eine Abweichung vom Altbekannten, und deshalb denke ich, dass sich dadurch eine grosse Chance bietet, noch besser als gewohnt abzuschneiden», ist sich der Monegasse sicher.

Mercedes-Pilot Valtteri Bottas erklärt seinerseits: «Ich hoffe, dass wir viel Action im Sprint erleben werden. Dafür gibt es keine Garantien, und dabei spielen einige Faktoren eine Rolle, aber ich mag es, dass man schon am Freitag weiss, dass der Tag wirklich zählt, weil es schon am Abend ins Qualifying für den Sprint geht. Ich mag das Sprint-Format und hoffe, das es unterhaltsam werden wird.»

Wer nicht verpassen will, wie sich die GP-Stars im Kampf um die Sprint-Startaufstellung schlagen, findet hier alle TV-Zeiten zum heutigen Tag und zum weiteren GP-Wochenende in Brasilien.

Brasilien-GP im Fernsehen

