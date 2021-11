Pierre Gasly: «Ein Augenblick voller Emotionen»

AlphaTauri-Star Pierre Gasly beendete den Mexiko-GP als Vierter und sammelte damit wertvolle Punkte für sein Team. Der Franzose weiss: Im Kampf um den fünften WM-Rang in der Team-Wertung zählt jedes Detail.

Pierre Gasly gelang es in Mexiko zum dritten Mal in diesem Jahr, den vierten Platz zu erobern und damit «Best of the Rest» zu sein. Der Franzose liess sich durch das Startgetümmel, bei dem Polesetter Valtteri Bottas einen kostspieligen Dreher hinlegte, nicht aus der Ruhe bringen und sicherte sich den besten Platz hinter den Podeststürmern Max Verstappen, Lewis Hamilton und Sergio Pérez.

Obwohl sein Teamkollege Yuki Tsunoda früh ausfiel und damit leer ausging, konnte Gaslys AlphaTauri Team somit den Rückstand auf Alpine aus der Welt schaffen. Das ist wichtig im Kampf um den fünften Platz der Team-Wertung. Gasly freut sich denn auch: «Mexiko war ein wirklich starkes Wochenende für uns und auch die Tatsache, dass Yukis Vertrauen wächst und er mir im Qualifying einen guten Windschatten spenden konnte, ist sehr positiv für uns.»

«Jeder im Team ist nun unglaublich motiviert», betont der 25-Jährige, der auch mit Zuversicht aufs anstehende Rennwochenende in Brasilien blicken darf. Denn beim letzten Formel-1-Besuch in São Paulo eroberte er als Zweiter seinen ersten GP-Podestplatz. Die Erinnerung daran lässt ihn noch heute lächeln. «Es war unglaublich», erinnert er sich.

Und Gasly erzählt: «Der erste Podestplatz in der Formel 1 ist immer etwas ganz Besonderes, und es ist ein intensiver Augenblick voller Emotionen. Diese kamen auch heute wieder bei der Streckenbesichtigung auf, ich war sehr aufgeregt, als ich die letzten Kurven abschritt. Wir hatten beim letzten Besuch ein sehr schönes Rennen, und die brasilianischen Fans sorgen hier mit ihrer Leidenschaft auch immer für eine besondere Atmosphäre. Ich freue mich sehr, wieder hier zu sein.»

Mexiko-GP, Mexiko-Stadt

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:38:39,086h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +16,555 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +17,752

04. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +1:03,845 min

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +1:21,037 min

06. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +1 Runde

07. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

08. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

09. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1 Runde

10. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

11. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

12. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

13. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1 Runde

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +2 Runden

15. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12,+2 Runden

16. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +2 Runden

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +2 Runden

18. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +3 Runden

Out

Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, Crash

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, Crash

WM-Stand nach 18 von 22 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 312.5 Punkte

2. Hamilton 293.5 Punkte

3. Bottas 185

4. Pérez 165

5. Norris 150

6. Leclerc 138

7. Sainz 130.5

8. Ricciardo 105

9. Gasly 86

10. Alonso 60

11. Ocon 46

12. Vettel 42

13. Stroll 26

14. Tsunoda 20

15. Russell 16

16. Räikkönen 10

17. Latifi 7

18. Giovinazzi 1

19. Schumacher 0

20. Kubica 0

21. Mazepin 0

Teams

1. Mercedes 478.5

2. Red Bull Racing 477.5

3. Ferrari 268.5

4. McLaren 255

5. Alpine 106

6. AlphaTauri 106

7. Aston Martin 68

8. Williams 23

9. Alfa Romeo 11

10. Haas 0