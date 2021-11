Andreas Seidl: «McLaren muss sofort reagieren»

Erstmals seit Anfang September liegt McLaren wieder hinter Ferrari, in diesem spannenden Kampf um WM-Rang 3. McLaren-Teamchef Andreas Seidl sagt, wie die Engländer in Brasilien reagieren müssen.

Eine solide Mannschaftsleistung von Ferrari in Mexiko-Stadt, mit Charles Leclerc auf Rang 5 und Carlos Sainz als Sechster, gleichzeitig eine unterdurchschnittliche Leistung von McLaren mit nur einem Punkt für Lando Norris; Ergebnis: Erstmals seit Anfang September liegt McLaren wieder hinter Ferrari, im Kampf um Rang 3 zwischen den ältesten zwei Formel-1-Teams steht es 268,5 zu 255 für die Italiener.

McLaren-Teamchef Andreas Seidl: «Wir müssen sofort reagieren, und wir sind mit guten Erinnerungen nach Interlagos zurückgekehrt. Vor zwei Jahren hat unser damaliger Pilot Carlos Sainz hier einen feinen dritten Platz errungen.»

«Wie in Mexiko stellen sich ähnliche Herausforderungen, was das Rennfahren auf einer Strecke hoch über Meer angeht. Und wir haben zusätzliche Würze durch das geänderte Wochenend-Format mit dem Sprint. Wir müssen im ersten Training sofort eine gute Abstimmung finden, um für die Qualifikation gerüstet zu sein.»

Wie haben McLaren und Ferrari an den bisherigen Sprint-Wochenenden eigentlich abgeschnitten? Hier ein kleiner Vergleich.

Abschlusstraining Silverstone

4. Charles Leclerc (Ferrari)

6. Lando Norris (McLaren)

7. Daniel Ricciardo (McLaren)

9. Carlos Sainz (Ferrari)



Sprint Silverstone

4. Charles Leclerc (Ferrari)

5. Lando Norris (McLaren)

6. Daniel Ricciardo (McLaren)

11. Carlos Sainz (Ferrari)



Grand Prix Silverstone

2. Charles Leclerc (Ferrari)

4. Lando Norris (McLaren)

5. Daniel Ricciardo (McLaren)

6. Carlos Sainz (Ferrari)



Abschlusstraining Monza

4. Lando Norris (McLaren)

5. Daniel Ricciardo (McLaren)

7. Carlos Sainz (Ferrari)

8. Charles Leclerc (Ferrari)



Sprint Monza

3. Daniel Ricciardo (McLaren)

4. Lando Norris (McLaren)

6. Charles Leclerc (Ferrari)

7. Carlos Sainz (Ferrari)



Grand Prix Monza

1. Daniel Ricciardo (McLaren)

2. Lando Norris (McLaren)

4. Charles Leclerc (Ferrari)

6. Carlos Sainz (Ferrari)



Fracht-Probleme von Mexiko nach Brasilien, viele Teile kamen erst am Donnerstagmorgen an die Strecke, bei einigen Rennställen ging das Licht in der Nacht auf Freitag nicht aus, um fürs erste Training bereit zu sein. Wie war das bei McLaren?



Der 45-jährige Passauer Seidl antwortet: «Wir hatten zunächst keine Autos und keine Motoren, also konnten wir erst am Donnerstag anfangen, kurz nach Mittag. Wir waren ungefähr um Mittenacht mit der Arbeit fertig. Also gehe ich nicht davon aus, dass wir am Freitag sehr beeinträchtigt sind.»



«Was die einzelnen Rennställe angeht, so war es einfach Glück oder Pech, in welcher Frachtmaschine du dein Material hattest, das konnte keiner beeinflussen.»



Ist dieses Durcheinander der Preis, den wir für Triple-Header bezahlen? Seidl auf diese Frage von SPEEDWEEK.com: «Nein, das glaube ich nicht. Das war jetzt eher höhere Gewalt wegen des ungünstigen Wetters, das kann immer mal passieren. Das hat mit der Problematik von Rennen in dichter Folge nichts zu tun. Wir haben ja schon oft zwei Grands Prix hintereinander gehabt oder auch schon drei, und da hatte alles funktioniert.»





Mexiko-GP, Mexiko-Stadt

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:38:39,086h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +16,555 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +17,752

04. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +1:03,845 min

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +1:21,037 min

06. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +1 Runde

07. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

08. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

09. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1 Runde

10. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

11. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

12. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

13. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1 Runde

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +2 Runden

15. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12,+2 Runden

16. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +2 Runden

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +2 Runden

18. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +3 Runden

Out

Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, Crash

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, Crash





WM-Stand nach 18 von 22 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 312.5 Punkte

2. Hamilton 293.5 Punkte

3. Bottas 185

4. Pérez 165

5. Norris 150

6. Leclerc 138

7. Sainz 130.5

8. Ricciardo 105

9. Gasly 86

10. Alonso 60

11. Ocon 46

12. Vettel 42

13. Stroll 26

14. Tsunoda 20

15. Russell 16

16. Räikkönen 10

17. Latifi 7

18. Giovinazzi 1

19. Schumacher 0

20. Kubica 0

21. Mazepin 0



Teams

1. Mercedes 478.5

2. Red Bull Racing 477.5

3. Ferrari 268.5

4. McLaren 255

5. Alpine 106

6. AlphaTauri 106

7. Aston Martin 68

8. Williams 23

9. Alfa Romeo 11

10. Haas 0