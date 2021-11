Charles Leclerc (Ferrari): «McLaren wird vorne sein»

Ferrari-Pilot Charles Leclerc kam in Mexiko als Fünfter direkt vor seinem Teamkollegen Carlos Sainz ins Ziel. Beim anstehenden Brasilien-GP will er wieder glänzen, er weiss aber: Die Konkurrenz schläft nicht.

Charles Leclerc musste sich am Ende des Mexiko-GP mit dem fünften Platz begnügen, denn an Pierre Gasly war kein Vorbeikommen. Der ehrgeizige 24-Jährige durfte sich mit der Tatsache trösten, im teaminternen Duell die Nase vorn behalten zu haben, denn sein Teamkollege Carlos Sainz kam direkt hinter ihm als Sechster über die Ziellinie.

Nun konzentriert sich der WM-Sechste darauf, seine ersten WM-Punkte in Brasilien für Ferrari einzufahren, denn beim letzten Formel-Besuch in São Paulo im Jahr 2019 ging er als Achtzehnter leer aus. Im Jahr davor glänzte er mit Platz 7 im Alfa Romeo-Sauber-Renner.

Der Monegasse weiss, dass es im Kampf um den dritten WM-Rang gegen McLaren um jeden Punkt geht. Deshalb misst er dem Vorsprung von 13,5 WM-Zählern auf die Engländer auch nicht zu viel Bedeutung zu. Auf die Frage, wie viel Zuversicht ihm dieses Punkte-Polster verschafft, erklärt er: «Nicht zu viel, denn wir müssen alles perfekt hinbekommen. Wir erwarten, dass McLaren wieder stark sein wird, wenn jemand in diesem Duell die Nase vorne haben wird, dann wird das wohl McLaren sein.»

«Wir müssen weiterhin alles perfekt hinbekommen, weil es sehr eng zu und her geht. Wir müssen uns ganz auf unsere Arbeit konzentrieren und auch wenn es in den letzten fünf, sechs Rennen gut für uns lief, geht es darum, weiterhin alles zu geben», betont Leclerc, der auch unumwunden gesteht: «Wir waren in Mexiko auch von AlphaTauri überrascht, sie werden wohl auch hier sehr stark sein. Wir müssen uns aber wie gesagt auf uns konzentrieren und dürfen nicht zu sehr auf die anderen Teams achten. Wir fokussieren uns darauf, das Beste aus unserem Paket herauszuholen.»

Mexiko-GP, Mexiko-Stadt

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:38:39,086h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +16,555 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +17,752

04. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +1:03,845 min

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +1:21,037 min

06. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +1 Runde

07. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

08. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

09. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1 Runde

10. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

11. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

12. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

13. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1 Runde

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +2 Runden

15. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12,+2 Runden

16. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +2 Runden

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +2 Runden

18. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +3 Runden

Out

Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, Crash

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, Crash

WM-Stand nach 18 von 22 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 312.5 Punkte

2. Hamilton 293.5 Punkte

3. Bottas 185

4. Pérez 165

5. Norris 150

6. Leclerc 138

7. Sainz 130.5

8. Ricciardo 105

9. Gasly 86

10. Alonso 60

11. Ocon 46

12. Vettel 42

13. Stroll 26

14. Tsunoda 20

15. Russell 16

16. Räikkönen 10

17. Latifi 7

18. Giovinazzi 1

19. Schumacher 0

20. Kubica 0

21. Mazepin 0

Teams

1. Mercedes 478.5

2. Red Bull Racing 477.5

3. Ferrari 268.5

4. McLaren 255

5. Alpine 106

6. AlphaTauri 106

7. Aston Martin 68

8. Williams 23

9. Alfa Romeo 11

10. Haas 0