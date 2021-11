Nikita Mazepin: Nicht aus Mexiko-Nachtklub geworfen

Im Dezember 2020 erzeugte der Russe Nikita Mazepin mit seinem Grapsch-Video eine Welle der Empörung. Nun dementiert der Moskauer, dass er in Mexiko aus einem Nachtklub geworden worden sei.

Dezember 2020: Der junge Russe Nikita Mazepin postete ein Filmchen, das ihn und andere Menschen bei einer Autofahrt im Mittleren Osten zeigte. Dabei war zu sehen, wie der auf dem Beifahrersitz reisende Rennfahrer das venezolanische Model Andrea d’IVal zuerst filmt und wie der jungen Frau dabei das Kleid verrutscht. Mazepin greift nach hinten und fasst der Frau an die Brust, Andrea schiebt seine Hand weg und zeigt ihm den Mittelfinger.

Der Film wurde nach kurzer Zeit auf den entsprechenden Accounts gelöscht, aber da war der Schaden schon angerichtet. Die Reaktionen im Netz waren überaus heftig und gipfelten in der Frage, ob ein solcher Mann eigentlich mental reif genug sei, um Formel-1-Stammfahrer zu werden. Es wurde sogar eine Unterschriften-Aktion gestartet, die zum Ziel haben sollte, dass Mazepin seinen Posten bei Haas nicht antreten kann.

Mazepin sagte zur Affäre Ende September im Formel-1-Podcast Beyond the Grid: «Das war ein sehr schwarzer Tag für mich. Und mittlerweile sehe ich es als Chance an, um zu lernen, wie man sich verhalten muss, damit ich mich als Mensch verbessern und ganz generell vorankommen kann.»

«Ich war der Gleiche wie immer, und hatte nur eben einen Formel-1-Vertrag unterschrieben. Ich realisierte ganz offensichtlich nicht, dass ich nun als Fahrer ein Vorbild für viele Leute und Kinder war. Du musst dich auf eine gewisse Art und Weise verhalten, wenn du ein solches Abkommen unterschreibst, und ich dachte mir nur: ‘Ich bin immer noch derselbe Kerl, nichts hat sich verändert.’ Aber du musst die Art und Weise, wie du dich benimmst, ändern. Es war ein lauter Weckruf.»

Vielleicht nicht laut genug? Denn im Anschluss an den Grossen Preis von Mexiko kursierte in den sozialen Netzwerke ein Handy-Video, das Nikita Mazepin in einem Nachtklub zeigt, aus dem er – so die Unterstellung – hinausgeworfen worden sei, in einen offensichtlichen Wortwechsel mit Sicherheitspersonal verwickelt.

Mazepin dazu im Fahrerlager der Interlagos-Rennstrecke in Brasilien: «Niemand wurde hinausgeworfen. Ich war wütend, weil ich alle Team-Mitglieder eingeladen hatte und eine Fachkraft nicht eingelassen wurde. Also musste ich das klären. Die Szene hat vielleicht drei oder vier Minuten gedauert. Danach sind wir stundenlang dort geblieben und hatten eine prima Party.»

Haas-Teamchef Günther Steiner: «Das war lediglich eine Diskussion, kein Gerangel, wie behauptet worden ist. Nikita wird ein bestimmter Ruf angeheftet, und alles wird gefilmt, was er macht und dann aufgebauscht. Das ist nicht leicht für ihn.»





