Lando Norris: «Werde Valentino Rossi vermissen»

McLaren-Pilot Lando Norris betont gerne und oft, wie sehr er MotoGP-Star Valentino Rossi bewundert. Entsprechend traurig ist er über den anstehenden Abschied des neunfachen Motorrad-Champions von der WM-Bühne.

Mit Valentino Rossi verabschiedet sich beim MotoGP-Saisonfinale in Valencia ein ganz grosser Name aus der Motorrad-WM: Der neunfache Weltmeister und Publikumsliebling hört nach seinem 432. GP-Einsatz auf und beendet damit eine unvergleichliche GP-Karriere, die seit April 1996 andauerte und in der er unglaubliche 115 GP-Siege einfuhr.

Millionen von Fans bedauern das Ende von Rossis GP-Karriere, und dazu gehört auch Lando Norris, der immer wieder und gerne betont, welche Rolle der 42-jährige Italiener bei der Entscheidung, Rennfahrer zu werden, gespielt hat. Das McLaren-Talent offenbarte am Donnerstag am Rande des «Autódromo José Carlos Pace» in Brasilien: «Er schrieb mir vergangene Nacht eine Nachricht, weil nun das letzte MotoGP-Rennen seiner Karriere ansteht.»

«Das ist natürlich traurig, ich werde ihn vermissen, denn er war es, dem ich als Vierjähriger zugeschaut habe und er ist auch der Grund, warum ich mich fürs Rennfahren interessierte und zuerst auf ein Bike setzte, bevor ich in ein Kart stieg. Ich habe zu ihm aufgeschaut und somit half er mir auf eine gewisse Art und Weise, dahin zu kommen, wo ich jetzt bin. Ich denke, mein Wunsch, Rennfahrer zu werden, wäre nicht so gross gewesen, wenn ich ihm nicht zugeschaut hätte», erklärte der 21-jährige Brite.

«Ich werde es natürlich vermissen, ihn bei den MotoGP-Rennen zu sehen, aber ich denke, das geht ganz vielen Fans so, denn er ist ein echter Charakter, der sich für alle Zeit nimmt», schwärmte Norris weiter, und verriet auch: «Ich werde nicht sagen, was er geschrieben hat, aber es war eine Antwort auf eine Nachricht von mir, in der ich ihm zu seinen Errungenschaften gratuliert und erklärt habe, das er mir in der MotoGP fehlen wird. Ich hatte ja das Glück, ihn bei einem MotoGP-Rennen in Silverstone zu treffen.»

«Wir tauschen uns hin und wieder aus und wollen auch mal was zusammen machen. Er fährt ja auch gerne auf vier Rädern, etwa im GT-Auto. Es wäre schön, wenn das mal klappt, auch wenn es nur ein Online-Rennen sein sollte. Und ich hoffe, dass er bald die Zeit findet, an ein Formel-1-Rennen zu kommen», fügte der Formel-1-Pilot an.

