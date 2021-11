Max Verstappen: «Klar würde ich mit der 1 fahren»

19 Punkte – der Vorsprung von WM-Leader Max Verstappen auf seinen Widersacher Lewis Hamilton. Er will noch nicht an den Titel denken, gibt aber zu: «Klar würde ich mit der 1 des Weltmeisters fahren.»

Die Formel 1 kehrt ins Autódromo José Carlos Pace von Interlagos zurück, zwei Jahre nach dem letzten Besuch der Königsklasse in der Millionenstadt São Paulo. Max Verstappen darf selbstbewusst auftreten: 2019 eroberte er hier die Pole-Position und gewann das Rennen. Im Jahr davor verhinderte eine Kollision mit Esteban Ocon einen sicher scheinenden Sieg. Unvergessen auch, wie Verstappen im Regen von 2016 an Stellen Haftung fand, wo andere Piloten nur herumrutschten. Max zeigte nach einem Dreher eine fantastische Aufholjagd, die mit dem dritten Platz endete.

Allerdings könnten die Prognosen durch das Sprint-Format über den Haufen geworfen werden, mit dem die Formel 1 zum dritten Mal 2021 nach Silverstone und Monza experimentiert.

In England schnappte sich Red Bull Racing-Pilot Max den Sieg im Sprint, wurde dann aber zu Beginn des britischen Grand Prix von Lewis Hamilton weggeschubst. In Italien holte Max im Sprint Rang 2 hinter Valtteri Bottas heraus, im Rennen kam es zur kontrovers diskutierten Kollision mit Lewis Hamilton. Verstappen: «Bislang haben wir im Sprint immer gut abgeschnitten, aber im darauf folgenden Grand Prix lief es nicht so grossartig.»

«Die ganze Spannung beim Sprint entsteht beim Start, nachher gibt es nicht mehr viele Überholmanöver. Also spielt es letzlich keine Rolle, wo der Sprint stattfindet. Ich persönlich mag das klassische Format lieber.»

Wie war eigentlich die Party nach dem Mexiko-Sieg? Max: «Ich war nicht bei der Party, denn ich flog direkt nach Brasilien weiter. Klar haben wir uns über den Erfolg in Mexiko gefreut, aber meine Gedanken kreisten schon bald um Interlagos.»

Verstappen verbrachte vor dem Brasilien-GP Zeit mit Nelson Piquet, dem Vater seiner Lebensgefährtin Kelly. «Es war schön, die Menschen zu treffen und sich nicht nur über Facetime unterhalten zu müssen.»



Zum Wagenpark des dreifachen Formel-1-Champions Piquet sagt Max: «Das ist in jeder Beziehung der Traum jedes Auto-Fans.»



«Hier waren wir gut in den letzten Jahren, das mag stimmen. Aber seit 2019 hat sich viel geändert. Ich mache mir keine Illusionen: Mercedes war zuletzt in Mexiko konkurrenzfähig, also werden sie es hier auch sein.»



Verstappen zum Vorgehen in Interlagos: «Mein Vorsprung in der WM war schön grösser, dann war alles nach zwei Rennen futsch. Also ändere ich nichts an meiner Einstellung – ich nehme ein Rennen nach dem anderen und versuche jeweils, das Beste daraus zu machen. An den Titel will ich nicht denken.»



Würde Max eigentlich die 1 des Weltmeisters übernehmen, sollte er den Titel holen? Lewis Hamilton verzichtet seit Jahren darauf und fährt lieber mit seiner 44. Verstappen lacht: «Natürlich würde ich die 1 nehmen! Ich meine, wie oft bekommst du schon diese Möglichkeit? Zudem ist das auch aus Marketing-Sicht ziemlich reizvoll.»





Mexiko-GP, Mexiko-Stadt

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:38:39,086h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +16,555 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +17,752

04. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +1:03,845 min

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +1:21,037 min

06. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +1 Runde

07. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

08. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

09. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1 Runde

10. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

11. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

12. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

13. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1 Runde

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +2 Runden

15. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12,+2 Runden

16. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +2 Runden

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +2 Runden

18. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +3 Runden

Out

Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, Crash

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, Crash





WM-Stand nach 18 von 22 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 312.5 Punkte

2. Hamilton 293.5 Punkte

3. Bottas 185

4. Pérez 165

5. Norris 150

6. Leclerc 138

7. Sainz 130.5

8. Ricciardo 105

9. Gasly 86

10. Alonso 60

11. Ocon 46

12. Vettel 42

13. Stroll 26

14. Tsunoda 20

15. Russell 16

16. Räikkönen 10

17. Latifi 7

18. Giovinazzi 1

19. Schumacher 0

20. Kubica 0

21. Mazepin 0



Teams

1. Mercedes 478.5

2. Red Bull Racing 477.5

3. Ferrari 268.5

4. McLaren 255

5. Alpine 106

6. AlphaTauri 106

7. Aston Martin 68

8. Williams 23

9. Alfa Romeo 11

10. Haas 0