Russell: Mercedes-Vorbereitung beginnt in Abu Dhabi

Gleich nach dem Formel-1-Saisonende in Abu Dhabi wird sich George Russell ganz auf seine Arbeit im Mercedes-Team konzentrieren. Der Brite wird auch für Mercedes beim Test nach dem letzten GP ausrücken.

Noch muss sich George Russell mit dem Williams-Renner begnügen, doch gleich nach dem letzten Einsatz für den Traditionsrennstall aus Grove liegt der Fokus ganz auf seine neue Herausforderung, an der Seite von Lewis Hamilton beim Mercedes-Werksteam zu glänzen. Der 23-Jährige aus Grossbritannien, der zuletzt in Mexiko ein schwieriges Rennen erlebte, wurde Ende 2016 ins Nachwuchskader der Sternmarke aufgenommen.

Nach drei Williams-Jahren, in denen er am hinteren Ende des Feldes zu kämpfen hatte, darf er sich im nächsten Jahr an der Seite des siebenfachen Weltmeisters Lewis Hamilton im Mercedes-Team beweisen. Und damit der Start mit dem neuen Arbeitgeber auch gut klappt, will er bei der Vorbereitung auf die neue Aufgabe keine Zeit verlieren. An der FIA-Pressekonferenz in São Paulo verspricht der 56-fache GP-Teilnehmer: «Ich werde mich gleich am Montag nach dem letzten Saisonlauf in Abu Dhabi zu 120 Prozent auf Mercedes konzentrieren.»

«Ich werde den Test danach bestreiten und gleich im Anschluss ins Werk fahren, um im Simulator zu fahren und ein paar Leute zu treffen», beschreibt Russell seine Pläne. Und er betont: «Ich bin in einer guten Lage, denn ich habe von 2016 bis 2018 sehr viel Zeit mit dem Team verbracht und kenne alle genauso gut wie die Williams-Mannschaft. Ich kenne diese Familie sehr gut, und das ist ein grosser Vorteil.»

Russell hat bereits einige Testeinsätze für das Mercedes-Team bestritten und durfte auch einspringen, als Hamilton 2020 in Bahrain wegen seiner Covid-19-Erkrankung ausfiel. Er nutzte die Chance, um sein Talent unter Beweis zu stellen, seither wurde er als heisser Kandidat für die Nachfolge von Valtteri Bottas gehandelt. Der Finne wird sich nach dem Saisonende in diesem Jahr in Richtung Alfa Romeo Racing verabschieden. Russell wird bei Williams durch Alex Albon ersetzt.

Mexiko-GP, Mexiko-Stadt

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:38:39,086h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +16,555 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +17,752

04. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +1:03,845 min

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +1:21,037 min

06. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +1 Runde

07. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

08. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

09. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1 Runde

10. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

11. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

12. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

13. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1 Runde

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +2 Runden

15. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12,+2 Runden

16. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +2 Runden

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +2 Runden

18. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +3 Runden

Out

Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, Crash

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, Crash

WM-Stand nach 18 von 22 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 312.5 Punkte

2. Hamilton 293.5 Punkte

3. Bottas 185

4. Pérez 165

5. Norris 150

6. Leclerc 138

7. Sainz 130.5

8. Ricciardo 105

9. Gasly 86

10. Alonso 60

11. Ocon 46

12. Vettel 42

13. Stroll 26

14. Tsunoda 20

15. Russell 16

16. Räikkönen 10

17. Latifi 7

18. Giovinazzi 1

19. Schumacher 0

20. Kubica 0

21. Mazepin 0

Teams

1. Mercedes 478.5

2. Red Bull Racing 477.5

3. Ferrari 268.5

4. McLaren 255

5. Alpine 106

6. AlphaTauri 106

7. Aston Martin 68

8. Williams 23

9. Alfa Romeo 11

10. Haas 0