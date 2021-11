Carlos Sainz (Ferrari): «Jetzt sind wir die Gejagten»

Der Rundkurs in Brasilien ist ein ganz besonderes Pflaster für Carlos Sainz . Denn in Interlagos eroberte der Spanier 2019 seinen ersten GP-Podestplatz. Bei der Podest-Zeremonie fehlte er allerdings.

Carlos Sainz’ Freude über seine erste Top-3-Platzierung in der Formel 1 war gross, als der Spanier 2019 in Brasilien Dritter wurde. Die Podest-Zeremonie hatte er zwar verpasst, weil er erst durch die nachträgliche Bestrafung von Lewis Hamilton zum dritten Platz kam, doch das störte den damaligen McLaren-Piloten kein bisschen. Er holte die Feier mit seinem Team einfach nach.

Die Erinnerung daran ist noch frisch. Der Ferrari-Star sagt: «Diese Strecke weckt natürlich gute Erinnerungen an den ersten Podestplatz. Für mich fühlt es sich an, als ob es ewig her wäre, dabei sind es nur zwei Jahre. Aber es war unglaublich, am Abend dann mit dem ganzen Team, das jahrelang keinen Podestplatz feiern durfte, auf dem Podest zu stehen. Wir hatten viel Spass.»

Sehr ernst nimmt der 27-Jährige aus Madrid die anstehende Herausforderung, in Brasilien den Punkte-Vorsprung von Ferrari auf McLaren weiter auszubauen. «Wir müssen schauen, wie es läuft. Jetzt sind wir die Gejagten, bisher waren wir die Jäger und haben das ganze Jahr Gas gegeben, um McLaren zu überholen. Sie waren die ganze Saison hindurch sehr stark. Nun müssen wir den Schwung der letzten Rennen mitnehmen und bis zum Ende alles geben», weiss er.

«Jedes Wochenende geht es sehr eng zu und her. Selbst in Mexiko war unser Vorsprung nicht so klar, und in Austin betrug der Vorteil etwa eine Zehntelsekunde. Es bleibt also weiterhin ein enges Duell ich denke, das wird auch bis zum Saisonende so bleiben», fügt der aktuelle WM-Siebte an.

Und Sainz verrät: «Unsere Berechnungen sagen, dass McLaren auf dieser Strecke die Nase vorne haben wird. Aber die Voraussagen, die wir aufgrund der Simulationen treffen, sind nicht so präzise, dass sie auf eine Zehntel genau sind. Genau deshalb müssen wir sicherstellen, dass wir unser Potenzial ausschöpfen. Auch AlphaTauri wird wieder bei der Musik sein, denke ich. Das macht alles nur noch spannender.»

Mexiko-GP, Mexiko-Stadt

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:38:39,086h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +16,555 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +17,752

04. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +1:03,845 min

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +1:21,037 min

06. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +1 Runde

07. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

08. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

09. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1 Runde

10. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

11. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

12. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

13. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1 Runde

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +2 Runden

15. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12,+2 Runden

16. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +2 Runden

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +2 Runden

18. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +3 Runden

Out

Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, Crash

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, Crash

WM-Stand nach 18 von 22 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 312.5 Punkte

2. Hamilton 293.5 Punkte

3. Bottas 185

4. Pérez 165

5. Norris 150

6. Leclerc 138

7. Sainz 130.5

8. Ricciardo 105

9. Gasly 86

10. Alonso 60

11. Ocon 46

12. Vettel 42

13. Stroll 26

14. Tsunoda 20

15. Russell 16

16. Räikkönen 10

17. Latifi 7

18. Giovinazzi 1

19. Schumacher 0

20. Kubica 0

21. Mazepin 0

Teams

1. Mercedes 478.5

2. Red Bull Racing 477.5

3. Ferrari 268.5

4. McLaren 255

5. Alpine 106

6. AlphaTauri 106

7. Aston Martin 68

8. Williams 23

9. Alfa Romeo 11

10. Haas 0