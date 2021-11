Valtteri Bottas: «Kann endlich langfristig planen»

Jahrelang musste sich Valtteri Bottas mit 1-Jahres-Verträgen begnügen. Bei Alfa Romeo hat er nun einen längerfristigen Vertrag unterschrieben. Das freut den Finnen, der betont: «Für mich ist dies das Richtige.».»

Für Valtteri Bottas beginnt im nächsten Jahr nicht nur wegen der neuen Fahrzeug-Generation, die zum Einsatz kommt, eine neue Ära. Der Mercedes-Pilot wechselt nach der laufenden Saison zu Alfa Romeo Racing. Dort hat er ein längerfristiges Abkommen unterzeichnet, nachdem er jahrelang nur mit 1-Jahres-Verträgen ausgestattet wurde.

Die Freude darüber ist gross, der WM-Dritte gesteht: «Das wirkt sich stärker auf mich aus als ich gedacht hatte. Denn sobald klar war, wie es die nächsten Jahre weitergehen wird, fühlte ich mich befreit. Das nahm einige Last von meinen Schultern, man hat weniger Druck und das ist neu für mich, denn bisher konnte ich mir nur für die nächsten sechs Monate sicher sein und wusste, dass ich um meinen Platz kämpfen muss.»

«Es tut gut, das Vertrauen des Teams zu geniessen und zu wissen, dass ich mich ganz auf meinen Job konzentrieren kann und nicht darüber nachdenken muss, wie es im folgenden Jahr weitergeht», ergänzt Bottas, der schon vor seinen fünf Mercedes-Jahren bei Williams kurzfristige Verträge hinnehmen musste.

«Jeder reagiert individuell auf die verschiedenen Formen von Druck und den Zeitraum, über den man diesen aushalten muss. Für mich funktioniert das nicht, am Anfang ist es einfacher, mit der Ungewissheit umzugehen. Man darf nicht vergessen, dass die Situation bei Williams auch so war, ich hatte da auch immer entsprechende Klauseln im Vertrag stehen. Es lief also fast neun Jahre lang so, dass ich immer wieder neu verhandeln musste und mich nicht längerfristig auf etwas konzentrieren konnte. Nun kann ich endlich langfristig planen und für mich ist dies das Richtige.»

Mexiko-GP, Mexiko-Stadt

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:38:39,086h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +16,555 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +17,752

04. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +1:03,845 min

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +1:21,037 min

06. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +1 Runde

07. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

08. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

09. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1 Runde

10. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

11. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

12. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

13. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1 Runde

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +2 Runden

15. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12,+2 Runden

16. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +2 Runden

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +2 Runden

18. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +3 Runden

Out

Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, Crash

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, Crash

WM-Stand nach 18 von 22 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 312.5 Punkte

2. Hamilton 293.5 Punkte

3. Bottas 185

4. Pérez 165

5. Norris 150

6. Leclerc 138

7. Sainz 130.5

8. Ricciardo 105

9. Gasly 86

10. Alonso 60

11. Ocon 46

12. Vettel 42

13. Stroll 26

14. Tsunoda 20

15. Russell 16

16. Räikkönen 10

17. Latifi 7

18. Giovinazzi 1

19. Schumacher 0

20. Kubica 0

21. Mazepin 0

Teams

1. Mercedes 478.5

2. Red Bull Racing 477.5

3. Ferrari 268.5

4. McLaren 255

5. Alpine 106

6. AlphaTauri 106

7. Aston Martin 68

8. Williams 23

9. Alfa Romeo 11

10. Haas 0