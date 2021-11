Charles Leclerc: «Grösster Fortschritt dank Motor»

Ferrari konnte in den jüngsten Formel-1-Rennen zulegen, und das liegt hauptsächlich an der jüngsten Version der Antriebseinheit aus Maranello, wie Charles Leclerc bestätigt. Das stimmt den Monegassen zuversichtlich.

Seit dem Rennen in Russland hat das Ferrari-Duo Charles Leclerc und Carlos Sainz 67 WM-Punkte sammeln können. Die beiden Teamkollegen beendeten die letzten drei Rennen jeweils auf Top-10-Rängen und schafften es damit, in der Team-Wertung an McLaren vorbeizuziehen. Vier GP vor dem Saisonende beträgt der Vorsprung der Scuderia auf das viertplatzierte Team aus Woking 13,5 WM-Punkte.

Das liegt hauptsächlich an der neuen Motor-Version, die von den klugen Köpfen in Maranello gebaut wurde, weiss Leclerc. Der 24-Jährige aus Monte Carlo erklärt: «Dadurch gelang uns der grösste Fortschritt, ich habe das neue Triebwerk in Sotschi bekommen, Carlos erhielt es beim darauffolgenden Rennen in der Türkei.»

«Damit haben wir einen guten Fortschritt erzielt, der uns im Kampf um den dritten Rang in der Team-Wertung gegen McLaren natürlich hilft. Das ist sicherlich der bedeutendste Faktor, aber natürlich wird hinter den Kulissen auch unermüdlich am Set-up gefeilt und versucht, das Auto weiter zu verbessern. Das machen wir bei jedem Rennwochenende», erzählt der zweifache GP-Sieger.

Auch der Blick in die Zukunft fällt positiv aus, obwohl angesichts der neuen Regeln, die 2022 eingeführt werden, viele Fragezeichen bestehen. Leclerc sagt dazu: «Die Situation unterscheidet sich in diesem Jahr, aber die Art, wie wir zusammen als Team arbeiten, stimmt mich sehr zuversichtlich. Denn wir haben auch in diesem Bereich in den letzten beiden Jahren Fortschritte gemacht. Was das im Vergleich zu den anderen Teams bedeutet, ist schwer zu sagen, denn da fehlen mir die Vergleichsmöglichkeiten. Aber ich bin sehr glücklich mit der Art, wie wir arbeiten.»

Mexiko-GP, Mexiko-Stadt

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:38:39,086h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +16,555 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +17,752

04. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +1:03,845 min

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +1:21,037 min

06. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +1 Runde

07. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

08. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

09. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1 Runde

10. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

11. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

12. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

13. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1 Runde

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +2 Runden

15. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12,+2 Runden

16. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +2 Runden

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +2 Runden

18. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +3 Runden

Out

Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, Crash

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, Crash

WM-Stand nach 18 von 22 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 312.5 Punkte

2. Hamilton 293.5 Punkte

3. Bottas 185

4. Pérez 165

5. Norris 150

6. Leclerc 138

7. Sainz 130.5

8. Ricciardo 105

9. Gasly 86

10. Alonso 60

11. Ocon 46

12. Vettel 42

13. Stroll 26

14. Tsunoda 20

15. Russell 16

16. Räikkönen 10

17. Latifi 7

18. Giovinazzi 1

19. Schumacher 0

20. Kubica 0

21. Mazepin 0

Teams

1. Mercedes 478.5

2. Red Bull Racing 477.5

3. Ferrari 268.5

4. McLaren 255

5. Alpine 106

6. AlphaTauri 106

7. Aston Martin 68

8. Williams 23

9. Alfa Romeo 11

10. Haas 0