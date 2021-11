Lewis Hamilton (Mercedes/1.): «Öfter mit Senna!»

Qualifying im Autódromo José Carlos Pace von São Paulo – Weltmeister Lewis Hamilton erobert mit seiner Bestzeit Startplatz 1 für den Sprint und sagt: «Ich sollte öfter mit Senna-Farben fahren.»

Das war stark: Lewis Hamilton fährt im Qualifying auf der brasilianischen Traditionsstrecke Interlagos die schnellste Zeit und sichert sich damit die beste Ausgangslage für den Sprint vom Samstag. Der Mercedes-Pilot fuhr in allen drei Quali-Segmenten Bestzeit.

Danach sagt der Engländer: «Eben hat mir ein Brasilianer gesagt – ich sollte öfter mt den Farben von Senna fahren, offenbar beflügelt mich das! Ich bin super happy, dass wir wieder hier fahren und überaus zufrieden mit meiner Qualifikation.»

«Es fühlt sich an, als hätte ich schon ewig keine Bestzeit mehr erzielt. Mein Dank gilt der ganzen Mannschaft. Ich weiss, wie hart sie alle gearbeitet haben, um so kurz nach dem Mexiko-GP hier ein Auto hinzustellen und ein so schnelles obendrein.»

«Das war wirklich ein gutes Training. Ich bin zufrieden, auch wenn ich natürlich weiss, dass ich im Rennen um fünf Ränge zurück muss. Das Überholen auf dieser Bahn ist nicht einfach, aber ich hoffe, ich kann im Grand Prix dann einige Ränge gutmachen.»

«Schwer zu sagen, wie der Sprint vom Samstag ablaufen wird. Ich höre nur, dass es markant wärmer sein wird, und das macht es für alle Piloten schwieriger.»





Qualifying Interlagos (São Paulo)

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:07,934

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:08,372

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:08,469

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:08,483

05. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:08,777

06. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:08,826

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:08,960

08. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:08,980

09. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:09,039

10. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:09,113

11. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:09,189

12. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:09,399

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:09,483

14. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:09,503

15. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:10,227

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:09,663

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:09,897

18. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:09,953

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:10,329

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:10,589