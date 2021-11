Qualifying São Paulo: Lewis Hamilton auf Platz 1!

Im Qualifying zum Brasilien-Sprint blieb Lewis Hamilton der Schnellste. Neben dem Titelverteidiger wird dessen WM-Rivale Max Verstappen aus der ersten Reihe ins Mini-Rennen starten.

Noch zehn Minuten vor dem Start des Qualifyings in São Paulo, das die Startaufstellung für den Sprint am Samstag bestimmt, wurde am Renner von Sergio Pérez geschraubt, denn am Auto des Mexikaners wurden einige Änderungen vorgenommen. Auch bei der Konkurrenz wurden noch die letzten Handgriffe vorgenommen, bevor die Boxenampel auf Grün sprang.

Den Anfang machte George Russell vor den beiden Ferrari-Piloten Charles Leclerc und Carlos Sainz, die eine ganze Reihe von Autos auf die 4,309 km lange Piste führten. Nach den ersten fünf Minuten führte Lando Norris die Zeitenliste mit 1:09,537 min vor Lance Stroll an, doch sobald Max Verstappen seinen ersten schnellen Versuch unternommen hatte, gab der WM-Leader mit 1:09,329 min das Tempo vor. Das Mercedes-Duo Lewis Hamilton und Valtteri Bottas hatte da aber noch keine gezeitete Runde geschafft.

Kaum hatte Lewis Hamilton seine erste gezeitete Runde gedreht, leuchtete sein Name an der Spitze auf. Der Titelverteidiger schaffte den Interlagos-Rundkurs in 1:08,824 min und war damit eine halbe Sekunde schneller als sein Titelrivale. Sehr viel schlechter lief es für Nikita Mazepin, der in Kurve 13 eine Schrecksekunde erlebte, das ausbrechende Heck seines Haas-Renners aber wieder unter Kontrolle bringen konnte.

Nachdem sich mit Fernando Alonso der letzte Pilot eine Rundenzeit hatte notieren lassen, lautete die Reihenfolge Hamilton vor Sainz, Verstappen, Pierre Gasly, Yuki Tsunoda, Bottas, Alonso, Norris, Pérez, Daniel Ricciardo, Kimi Räikkönen, Esteban Ocon, Stroll, Sebastian Vettel, Nicholas Latifi, Russell, Mick Schumacher, Antonio Giovinazzi, Nikita Mazepin und Leclerc.

Dem Schlusslicht wurde eine Rundenzeit gestrichen, weil er in der vierten Kurve über die Streckengrenze geraten war. Das gleiche Schicksal ereilte kurz darauf auch Giovinazzi. Hamilton setzte derweil mit 1:08m733 min eine neue Messlatte und vergrösserte damit den Abstand zu Sainz auf etwas mehr als drei Zehntel.

Knappes Aus von Lance Stroll

Die meisten Fahrer bogen nach fünf bis acht Runden an die Box ab, sodass Norris, Ricciardo, Vettel, Russell und Leclerc die Piste kurzzeitig für sich hatten. Doch bald bekamen sie von Alonso, Latifi, Schumacher, Giovinazzi, Mazepin und Pérez Gesellschaft. Immer mehr Fahrer unternahmen einen neuen Anlauf und auch die beiden Mercedes-Fahrer, die auf den Positionen 1 und 3 lagen, gingen nochmals auf die Bahn.

Sainz, Verstappen, Gasly und Tsunoda blieben in der Box, sie waren sich offenbar sicher, den Sprung ins Q2 mit ihrem ersten Run zu schaffen, was allen auch gelang. Nachdem die Q1-Zeit abgelaufen war, belegten Hamilton, Bottas, Sainz, Leclerc, Pérez, Verstappen, Giovinazzi, Gasly, Tsunoda und Norris die Top-10-Plätze. «Max hatte etwas Verkehr auf seiner schnellen Runde», berichtete Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner bei «Sky Sports F1». «Da ist noch etwas mehr möglich», fügte der Brite gelassen an.

Auch Ricciardo, Alonso, Ocon, Vettel und Räikkönen schafften es ins Q2, während Stroll (Platz 16), Latifi (P17), Russell (P18), Schumacher (P19) und Mazepin (P20) das Nachsehen hatten. Stroll verpasste den Q2-Einzug nur um 65 Tausendstel und der Ärger darüber war dem Kanadier anzusehen, als er zur Box zurückkehrte.

Zum Q2-Start liessen sich die GP-Stars Zeit, alle warteten darauf, dass die Konkurrenz ausrückte und etwas mehr Gummi auf die Piste legte. Nach knapp drei Minuten durchbrachen die beiden Mercedes-Piloten die Stille und Gasly folgte ihrem Beispiel. Die Strecke füllte sich schnell, wobei Pérez auf gebrauchten Reifen ausrückte.

Gestrichene Rundenzeit von Lewis Hamilton

Nach dem ersten Versuch führte Verstappen die Liste mit 1:08,567 min an, Hamilton wurde hingegen der erste Q2-Versuch über 1:07,659 min gestrichen, weil er in Kurve 4 die Streckengrenze missachtet hatte. Die Reihenfolge nach dem ersten Versuch lautete deshalb Verstappen vor Gasly, Leclerc, Bottas, Sainz, Ricciardo, Pérez, Alonso, Norris und Ocon. Hinter den Top-10-Piloten folgten Tsunoda, Vettel, Räikkönen, Giovinazzi und Hamilton, der einen zweiten Versuch unternehmen musste.

Mit diesem setzte sich der Titelverteidiger an die Spitze, er schaffte die 4,309 km in 1:08,386 min. Ums Weiterkommen mussten deshalb Ocon, Tsunoda, Vettel, Räikkönen und Giovinazzi zittern. Doch noch blieb genug Zeit, um sich zu verbessern und sich damit fürs Q3 zu qualifizieren.

Ocon war der Erste der Abschiedskandidaten, der sich zum nächsten Q2-Run aufmachte, und bald liessen sich auch die restlichen 14 Q2-Teilnehmer auf der Strecke blicken. Hamilton verbesserte sich auf 1:08,068 min und blieb damit der Schnellste, auch sein Teamkollege Bottas, Verstappen, Leclerc, Gasly, Pérez, Norris, Sainz, Ricciardo und Alonso kamen weiter, für Ocon (P11), Vettel (P12), Tsunoda (P13), Räikkönen (P13) und Giovinazzi P14) war das Abschlusstraining gelaufen.

Auch im dritten Quali-Segment fand Red Bull Racing zunächst keine Antwort auf den Speed von Mercedes, weshalb Hamilton mit 1:08,107 min die Bestzeit bejubeln durfte. Verstappen musste sich mit dem zweiten Platz begnügen, weil seine Vorderreifen überhitzten. Die restlichen Top-10-Ränge belegten Bottas, Pérez, Gasly, Sainz, Norris, Alonso, Ricciardo und Leclerc.

Beim zweiten Versuch hatte Verstappen keinen Mercedes vor sich, sondern Gasly im AlphaTauri-Renner. Der Niederländer konnte sich nicht weiter verbessern, sodass Hamilton, der eine Rundenzeit von 1:07,934 min in den Asphalt brannte, die Pole bejubeln durfte. Verstappen musste sich mit dem zweiten Platz begnügen, Bottas, Pérez, Gasly, Sainz, Leclerc, Norris, Ricciardo und Alonso folgten auf den weiteren Positionen.

Qualifying, São Paulo

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:07,934 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:08,372

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:08,469

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:08,483

05. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:08,777

06. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:08,826

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:08,960

08. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:08,980

09. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:09,039

10. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:09,113

11. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:09,189

12. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:09,399

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:09,483

14. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:09,503

15. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:10,227

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:09,663

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:09,897

18. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:09,953

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:10,329

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:10,589