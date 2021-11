Max Verstappen (3.): «Müssen noch viel verstehen»

Max Verstappen drehte im zweiten freien Training in Katar die drittschnellste Runde

Red Bull Racing-Star Max Verstappen beendete den Trainingsfreitag auf dem Losail International Circuit auf dem dritten Platz der Zeitenliste. Der Niederländer wagte noch keine Prognose fürs Qualifying und Rennen.

In der ersten freien Trainingsstunde auf dem Wüstenkurs von Katar konnte Max Verstappen noch die Bestzeit aufstellen. Der Niederländer 1:23,723 min mit Abstand der Schnellste, Pierre Gasly, der sich auf Position 2 einreihte, fehlten bereits mehr als vier Zehntel. Doch die Bedingungen waren mit Blick aufs Qualifying und Rennen noch nicht sehr repräsentativ.

Als die GP-Stars am Abend unter Flutlicht bei deutlich kühleren Asphalttemperaturen ausrückten, war Valtteri Bottas der Schnellste. Der Mercedes-Pilot schaffte die 5,38 km in 1:23,148 min und distanzierte Verstappen damit um dreieinhalb Zehntel. Zwischen dem Finnen und dem Red Bull Racing-Star belegte erneut Gasly die zweite Position, der AlphaTauri-Pilot blieb etwas mehr als zwei Zehntel über der FP2-Bestmarke.

Verstappen erklärte nach getaner Arbeit: «Wir waren hier nun zum ersten Mal am Abend unterwegs und deshalb war es in erster Linie wichtig zu verstehen, wie das Auto in diesen Bedingungen reagiert. Bei mir gab es einen ziemlichen Unterschied zwischen den mittelharten und den weichen Reifen, und meine Runde auf den weichen Reifen war nicht gerade berauschend.»

«Aber wir sind zum ersten Mal hier und deshalb müssen wir noch viel verstehen», relativierte der WM-Leader im gleichen Atemzug. Für den Rundkurs von Katar gab es lobende Worte vom 24-Jährigen: «Es macht Spass, hier zu fahren, ich denke, es ist eine ziemlich coole Piste.»

Eine Prognose fürs Qualifying und Rennen wollte Verstappen aber noch nicht äussern. Auf seine Pole- und Sieg-Chancen angesprochen, erklärte er zurückhaltend: «Es ist etwas zu früh, um das zu sagen. Wir müssen schauen, es gibt noch viel zu analysieren, weil alles noch so neu ist.»

2. Training, Katar

01. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:23,148 min

02. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:23,357

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:23,498

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:23,570

05. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:23,632

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:23,705

07. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:23,735

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:23,787

09. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:24,020

10. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:24,033

11. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:24,041

12. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:24,056

13. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:24,095

14. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:24,135

15. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:24,631

16. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:24,954

17. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:25,072

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:25,209

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:25,575

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, keine Zeit

1. Training, Katar

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:23:723 min

02. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:24,160

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:24,194

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:24,509

05. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:24,648

06. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:24,713

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:24,790

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:24,915

09. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:24,972

10. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:25,215

11. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:25,291

12. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:25,328

13. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:25,688

14. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:25,757

15. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:25,828

16. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:25,871

17. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:25,905

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:26,699

19. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:26,712

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:27,500