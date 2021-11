Rennlegende Jacky Ickx warnt: Fans von F1 entfremdet

Die belgische Rennlegende Jacky Ickx (76) hat kein Verständnis für Schnickschnack wie das Recht auf Überprüfung. Er sagt zum Fall Verstappen gegen Hamilton: «Hier wird der Sport fundamental verändert.»

Jacques Bernard «Jacky» Ickx ist einer der vielseitigsten Piloten der Rennhistorie: Achtfacher Grand-Prix-Sieger, WM-Zweiter 1969 mit Brabham und 1970 mit Ferrari, sechsfacher Le-Mans-Sieger, Sportwagen-Weltmeister 1982 und 1983, Paris-Dakar-Sieger – dem inzwischen 76-jährigen Belgier muss keiner etwas vormachen.

Der Brüsseler ist im Herzen immer Vollblut-Racer geblieben und verfolgt das Formel-1-Geschehen mit grossem Interesse. Die jüngsten Vorkommnisse um Max Verstappen und Lewis Hamilton hinterlassen beim 116-fachen GP-Sieger aber einen schalen Geschmack im Mund.

«Eines ist klar – Verstappen wird Hamilton hinter sich lassen, wenn nicht in dieser Saison, dann in den kommenden Jahren, es ist unvermeidlich», so Ickx beim staatlich belgischen Fernsehsender RTBF. «Aber ich finde, dass die Formel-1-Regeln frustrierend sind. Das sollte doch ein Kampf zwischen zwei Männern sein, die zu allem gewillt sind.»

«Ich finde es enttäuschend, wenn dann Zweikämpfe von Leuten eingeschätzt werden, an deren gutem Willen ich nicht zweifle, die aber zumeist noch nie einen Rennwagen gelenkt haben; abgesehen natürlich vom Fahrervertreter unter den Rennkommissaren.»

«Wir zerstören hier die Essenz der Kampfbereitschaft von Rennfahrern – mit all diesen Versetzungen und Strafen und Zwängen, das ändert den Motorsport fundamental.»



Ickx warnt, dass die Königsklasse Gefahr läuft, sich von ihren treuen Fans zu entfremden: «Es schmerzt mich in der Seele zu erleben, wie sich der Sport von der gemeinschaftlichen Freude am Rennsport entfernt. In der Formel 1 sollte mehr daran gedacht werden, wieso wir das überhaupt machen – keine Zuschauer, keine Rennen.»





São Paulo-GP

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:32:22,851 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, +10,496 sec

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +13,576

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +39,940

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +49,517

06. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +51,820

07. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

08. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1 Runde

09. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1 Runde

10. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

11. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

12. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

13. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

14. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

17. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

Out

Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, Motor

Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, Kollision





WM-Stand nach 19 von 22 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 332.5 Punkte

2. Hamilton 318.5 Punkte

3. Bottas 203

4. Pérez 178

5. Norris 151

6. Leclerc 148

7. Sainz 139.5

8. Ricciardo 105

9. Gasly 92

10. Alonso 62

11. Ocon 50

12. Vettel 42

13. Stroll 26

14. Tsunoda 20

15. Russell 16

16. Räikkönen 10

17. Latifi 7

18. Giovinazzi 1

19. Schumacher 0

20. Kubica 0

21. Mazepin 0



Teams

1. Mercedes 521.5

2. Red Bull Racing 510.5

3. Ferrari 287.5

4. McLaren 256

5. Alpine 112

6. AlphaTauri 112

7. Aston Martin 68

8. Williams 23

9. Alfa Romeo 11

10. Haas 0