Martin Brundle über Verstappen–Hamilton: «Wahnsinn»

Der langjährige GP-Fahrer Martin Brundle sah der Anhörung von Vertretern von Mercedes und Red Bull Racing mit Argwohn entgegen: «Wenn die FIA das macht, wäre es Wahnsinn.»

Im Laufe seiner Formel-1-Rennkarriere von Brasilien 1984 bis Japan 1996 und danach als GP-Experte fürs Fernsehen hat Martin Brundle fast alles erlebt, was die Königsklasse an Irrsinn zu bieten hat. Der heute 62-jährige Engländer sah der Anhörung der FIA von Vertretern von Mercedes-Benz und Red Bull Racing argwöhnisch entgegen.

Der 158-fache GP-Teilnehmer sagte, bevor ein Urteil vorlag: «In der Anhörung ging es ja darum zu entscheiden, ob ein Einwand überhaupt zulässig ist, ob es also neue Erkenntnisse gibt, welche eine tiefergreifende Untersuchung rechtfertigen. In früheren Fällen hatten die Regelhüter solche Einwände oft abgeschmettert, weil sie nicht rückblickend Dinge ändern wollen.»

«Ich bin der Ansicht: Wenn es etwas zu untersuchen gibt, dann muss das noch vor Ort passieren», so Brundle als Formel-1-Fachmann der englischen Sky. «Wenn du rückwirkend ein Rennergebnis beeinflusst, dann ist das Wahnsinn.»

«Mercedes wird durch dieses Vorgehen den WM-Rivalen Red Bull Racing ein wenig piesaken, aber ich bin dagegen, rückwirkend eine Strafe zu verhängen. Für mich ist das, als würde am Sonntag ein Fussballspiel mit 2:1 enden, und am Donnerstag danach sagt jemand – oh, wir haben hier einen neuen Winkel des Video-Schiris gefunden, das 2:1 war wohl nicht regulär, das muss ein 1:1 geben.»

«Wenn nun Verstappen eine Strafe aufgebrummt worden und hinter Bottas zurückgefallen wäre, dann könnte Red Bull Racing argumentieren: ‘Aber Max ist im letzten Teil des Rennens nur so schnell gefahren, um sich vor Bottas zu halten.’ Hätte er dort eine Fünfsekundenstrafe erhalten, hätte er das in Interlagos korrigieren können. Mercedes konnte sich andererseits für eine Strafversetzung in der Startaufstellung von Katar stark machen. So oder so werden Max Verstappen und Red Bull Racing hier unter Druck gesetzt.»





São Paulo-GP

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:32:22,851 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, +10,496 sec

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +13,576

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +39,940

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +49,517

06. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +51,820

07. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

08. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1 Runde

09. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1 Runde

10. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

11. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

12. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

13. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

14. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

17. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

Out

Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, Motor

Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, Kollision





WM-Stand nach 19 von 22 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 332.5 Punkte

2. Hamilton 318.5 Punkte

3. Bottas 203

4. Pérez 178

5. Norris 151

6. Leclerc 148

7. Sainz 139.5

8. Ricciardo 105

9. Gasly 92

10. Alonso 62

11. Ocon 50

12. Vettel 42

13. Stroll 26

14. Tsunoda 20

15. Russell 16

16. Räikkönen 10

17. Latifi 7

18. Giovinazzi 1

19. Schumacher 0

20. Kubica 0

21. Mazepin 0



Teams

1. Mercedes 521.5

2. Red Bull Racing 510.5

3. Ferrari 287.5

4. McLaren 256

5. Alpine 112

6. AlphaTauri 112

7. Aston Martin 68

8. Williams 23

9. Alfa Romeo 11

10. Haas 0