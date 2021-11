Lewis Hamilton: «Ich liebe den Kampfgeist von Toto»

Mercedes-Teamchef Toto Wolff hat in Brasilien aus seinem Herzen keine Mördergrube gemacht und Klartext geredet. Das sieht Lewis Hamilton sehr gerne: «Ich liebe den Kampfgeist von Toto.»

Nach dem Grossen Preis von Brasilien war Mercedes-Teamchef Toto Wolff nicht mehr zu halten. Was sich alles aufgestaut hatte, musste raus. Der Wiener nach dem grandiosen Sieg von Lewis Hamilton: «Wir mussten an diesem Wochenende viele Schläge ins Gesicht einstecken mit Entscheidungen, die für beide Seiten hätten ausfallen können. Gegen uns oder für uns. Wenn die Entscheidungen immer gegen uns ausfallen, bin ich einfach nur wütend darüber. Und ich werde mein Team und meine Fahrer verteidigen, egal was kommt. Ich war immer sehr diplomatisch darin, wie ich Dinge diskutiere. Aber die Diplomatie hat geendet.»

Lewis Hamilton ist im Fahrerlager des Losail International Circuit auf die Reaktion seines Teamchefs angesprochen worden. Der 101-fache GP-Sieger sagt: «Ich liebe den Kampfgeist von Toto, das macht mich so glücklich. Da gab es Bilder von ihm, da musste ich innerlich lachen, weil die so gut waren.»

Lewis begründet: «Wenn Toto das alles weniger kümmern würde und er ganz entspannt wäre, dann weiss ich nicht. Aber diese Leidenschaft, dieses Feuer ist Teil unserer Infrastruktur, und das kommt von ganz oben. Er ist unser Leader, und er ist genau so, wie du einen Chef haben willst – einer, der die Ärmel hochkrempelt und alle auf Trab hält, einer, der jede Tausendstelsekunde jagt, an deiner Seite. Ich liebe, für welche Werte er einsteht und wovon er denkt, dass es das Richtige ist. Wir sind im Laufe der Jahre zusammengewachsen.»





São Paulo-GP

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:32:22,851 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, +10,496 sec

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +13,576

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +39,940

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +49,517

06. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +51,820

07. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

08. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1 Runde

09. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1 Runde

10. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

11. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

12. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

13. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

14. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

17. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

Out

Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, Motor

Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, Kollision





WM-Stand nach 19 von 22 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 332.5 Punkte

2. Hamilton 318.5 Punkte

3. Bottas 203

4. Pérez 178

5. Norris 151

6. Leclerc 148

7. Sainz 139.5

8. Ricciardo 105

9. Gasly 92

10. Alonso 62

11. Ocon 50

12. Vettel 42

13. Stroll 26

14. Tsunoda 20

15. Russell 16

16. Räikkönen 10

17. Latifi 7

18. Giovinazzi 1

19. Schumacher 0

20. Kubica 0

21. Mazepin 0



Teams

1. Mercedes 521.5

2. Red Bull Racing 510.5

3. Ferrari 287.5

4. McLaren 256

5. Alpine 112

6. AlphaTauri 112

7. Aston Martin 68

8. Williams 23

9. Alfa Romeo 11

10. Haas 0