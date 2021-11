Max Verstappen: «Wir sind hier nicht im Kindergarten»

WM-Leader Max Verstappen hat seine Meinung über das Duell gegen Lewis Hamilton in Brasilien nicht geändert. Der Niederländer sagt: «Wir zeigen hier harten Sport, wir sind nicht im Kindergarten.»

Der Wirbel um das knallharte Duell zwischen Max Verstappen und Lewis Hamilton in Brasilien schwappte natürlich nach Katar über, und das wäre auch so gewesen, ohne dass Mercedes auf das Recht der Überprüfung gepocht hätte.

WM-Leader Max Verstappen ist von der Reaktion der Gegner nicht erstaunt, wie er in zahlreichen Interviews am Donnerstag im Fahrerlager des Losail International Circuit betont hat. Der 24-jährige Niederländer beispielsweise gegenüber unserer Kollegen von Sky: «So wie ich das verstehe, haben sie nach dem Ausschluss Hamiltons von der Qualifikation gesagt – sie werden ab jetzt alles monieren, und wenn nur irgendwo ein Klebeband runterhängt. Also war zu erwarten, dass sie von diesem Recht auf Überprüfung Gebrauch machen.»

Klar werden Vergleiche herangezogen zur Kollision von Verstappen und Hamilton in England, aber Max sagt: «Da gibt es einen entscheidenden Unterschied – in Silverstone konnte Lewis weiterfahren und gewinnen, ich steckte im Reifenstapel. Das ist nicht das Gleiche. Aber wie gesagt: Sie waren vor allem wütend über die Disqualifikation.»

Der 19-fache GP-Sieger sagt auch: «Hätte Lewis in Interlagos die Nase vorn gehabt, und ich hätte in dieser Situation aussen attackiert, dann wäre es zum identischen Ergebnis gekommen. Wir zeigen hier harten Sport, wir sind nicht im Kindergarten. Ich mach ihm das Leben sicher nicht einfach, wenn es hier um den Titel geht.»

In seiner FIA-Medienrunde sagte Verstappen: «Mich wundert es nicht, wie das alles gekommen ist. Jetzt zeigen sie ihr wahres Gesicht.»





São Paulo-GP

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:32:22,851 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, +10,496 sec

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +13,576

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +39,940

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +49,517

06. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +51,820

07. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

08. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1 Runde

09. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1 Runde

10. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

11. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

12. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

13. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

14. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

17. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

Out

Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, Motor

Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, Kollision





WM-Stand nach 19 von 22 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 332.5 Punkte

2. Hamilton 318.5 Punkte

3. Bottas 203

4. Pérez 178

5. Norris 151

6. Leclerc 148

7. Sainz 139.5

8. Ricciardo 105

9. Gasly 92

10. Alonso 62

11. Ocon 50

12. Vettel 42

13. Stroll 26

14. Tsunoda 20

15. Russell 16

16. Räikkönen 10

17. Latifi 7

18. Giovinazzi 1

19. Schumacher 0

20. Kubica 0

21. Mazepin 0



Teams

1. Mercedes 521.5

2. Red Bull Racing 510.5

3. Ferrari 287.5

4. McLaren 256

5. Alpine 112

6. AlphaTauri 112

7. Aston Martin 68

8. Williams 23

9. Alfa Romeo 11

10. Haas 0