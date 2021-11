Daniel Ricciardo über Verstappen: «Das ist doch klar»

Daniel Ricciardo fiel in Brasilien erstmals in der GP-Saison 2021 aus – Motorschaden. Der Australier spricht über den WM-Lauf in Katar und über den Zweikampf zwischen Verstappen und Hamilton in Brasilien.

Nullrunde für Daniel Ricciardo in Interlagos: Erstmals überhaupt in der Saison 2021 sah der achtfache GP-Sieger keine Zielflagge, vom Motor im Stich gelassen. Der 32-Jährige sagt: «Wir hatten Pech in Brasilien, aber zum Glück folgt gleich das nächste Rennen. Schade, musste ich aufgeben. Ich bin sicher, mit einer cleveren Strategie hätten wir den Ferrari ein wenig auf den Zahn fühlen können.»

«Mir war gar nicht klar gewesen, dass ich davor 34 Rennen lang immer ins Ziel gekommen bin. Ein Ausfall ist nie schön, aber ich kann mich nicht beklagen. Wir haben die Chance auf Rang 7 verpasst, aber so ist es nun mal. Der Kampf gegen Ferrari wird dadurch gewiss nicht einfacher. Sie haben das Beste aus unseren Problemen in den letzten Rennen gemacht. Aber Ferrari war schon die ganze Saison schnell. Wir geben natürlich nicht auf, aber wir brauchen saubere, zwischenfallfreie GP-Wochenenden, um sie zu bügeln.»

Wie schätzt Ricciardo den harten Zweikampf zwischen Max Verstappen und Lewis Hamilton in Brasilien ein? Daniel sagt: «Wir kennen Max und wissen alle, wie er fährt. Er war schon immer aggressiv, aber diese Aggressivität ist im Laufe der Jahre feingeschliffen worden. Man kann jetzt sagen, er sei zu hart gefahren, aber wenn du nicht nur um den Sieg kämpfst, sondern auch um den WM-Titel, dann ist doch klar – da wehrst du dich mit Klauen und Zähnen. Was ein Urteil angeht, so halte ich mich da lieber raus.»

Was sagt Daniel Ricciardo zum Losail International Circuit? «Ich finde es immer spannend, eine neue Strecke zu erkunden. Es wird ganz wichtig sein, gleich im ersten Training Tritt zu finden. Und ich mag es auch, unter Flutlicht zu fahren.»



«Ich mach meinen Pistenrundgang erst am Abend. Ich war am Dienstag im Rennsimulator und fand die Bahn spannend. Wir sind in solchen Kurven wie hier eigentlich recht stark, also rechne ich mir Einiges aus. Was nicht ganz einfach sein wird – einem Gegner in dieser dichten Abfolge von Kurven auf den Fersen zu bleiben.»





São Paulo-GP

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:32:22,851 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, +10,496 sec

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +13,576

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +39,940

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +49,517

06. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +51,820

07. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

08. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1 Runde

09. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1 Runde

10. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

11. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

12. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

13. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

14. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

17. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

Out

Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, Motor

Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, Kollision





WM-Stand nach 19 von 22 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 332.5 Punkte

2. Hamilton 318.5 Punkte

3. Bottas 203

4. Pérez 178

5. Norris 151

6. Leclerc 148

7. Sainz 139.5

8. Ricciardo 105

9. Gasly 92

10. Alonso 62

11. Ocon 50

12. Vettel 42

13. Stroll 26

14. Tsunoda 20

15. Russell 16

16. Räikkönen 10

17. Latifi 7

18. Giovinazzi 1

19. Schumacher 0

20. Kubica 0

21. Mazepin 0



Teams

1. Mercedes 521.5

2. Red Bull Racing 510.5

3. Ferrari 287.5

4. McLaren 256

5. Alpine 112

6. AlphaTauri 112

7. Aston Martin 68

8. Williams 23

9. Alfa Romeo 11

10. Haas 0