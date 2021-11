Mattia Binotto: «Immer noch das beste Fahrer-Duo»

Ferrari-Teamchef Mattia Binotto musste sich in Katar mit den Rängen 7 und 8 begnügen. Der Italiener ist dennoch zufrieden mit seinen Schützlingen Carlos Sainz und Charles Leclerc, die ein dickes Lob kassieren.

Bereits zum Saisonstart erklärte Mattia Binotto selbstbewusst, Ferrari habe im Vergleich zur Konkurrenz die stärkste Fahrerpaarung im ganzen Formel-1-Feld. Im August wiederholte der Teamchef der Scuderia: «Ich bin der Überzeugung: Mit Charles Leclerc und Carlos Sainz haben wir das beste Fahrer-Duo.»

Und sein Urteil über den schnellen Spanier und seinen ebenso flotten Teamkollegen aus Monte Carlo hat sich seitdem nicht verändert, auch wenn die beiden Stallgefährten beim jüngsten Kräftemessen in der Wüste von Katar mit den Plätzen 7 und 8 keine Begeisterung beim ehrgeizigen Team-Oberhaupt auslösen.

Nach dem Rennen auf dem Losail International Circuit stellte Binotto klar: «Ich habe schon zum Saisonstart gesagt, dass ich davon überzeugt bin, dass wir das beste Fahrer-Duo im Feld haben. Und ich glaube immer noch, dass wir dies in Bezug auf das Talent weiterhin haben.»

Vor den letzten beiden Saisonläufen in Saudi-Arabien und Abu Dhabi belegt Leclerc den sechsten Platz in der Gesamtwertung, sein Teamkollege folgt mit einem Rückstand von 6,5 WM-Zählern auf dem siebten Zwischenrang.

Keiner der Beiden konnte in der bisherigen Saison einen GP-Sieg einfahren, fünf Mal stand einer der Ferrari-Piloten aber auf dem Podest. Leclerc führte das Rennen in Silverstone lange an, musste sich dann aber mit dem zweiten Platz begnügen. Sainz schaffte es gar drei Mal aufs Treppchen – als Zweiter in Monaco und jeweils als Dritter in Ungarn und Russland.

In der Team-Wertung belegt der älteste Rennstall der Welt den dritten Zwischenrang, das Punkte-Polster auf Hauptgegner McLaren beträgt 39 WM-Zähler.

Katar-GP, Losail

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:24:29,908 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, +25,743 sec

03. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +59,457

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +1:02,306 min

05. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1:20,570

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1:21,274

07. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +1:21,911

08. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +1:23,126

09. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

11. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

12. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

14. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

15. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

16. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, + 1 Runde

17. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +2 Runden

18. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

Out

Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, Reifenschaden

Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, Aufgabe

WM-Stand nach 20 von 22 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 351.5 Punkte

2. Hamilton 343.5 Punkte

3. Bottas 203

4. Pérez 190

5. Norris 153

6. Leclerc 152

7. Sainz 145.5

8. Ricciardo 105

9. Gasly 92

10. Alonso 77

11. Ocon 60

12. Vettel 43

13. Stroll 34

14. Tsunoda 20

15. Russell 16

16. Räikkönen 10

17. Latifi 7

18. Giovinazzi 1

19. Schumacher 0

20. Kubica 0

21. Mazepin 0

Teams

1. Mercedes 546.5

2. Red Bull Racing 541.5

3. Ferrari 297.5

4. McLaren 258

5. Alpine 137

6. AlphaTauri 112

7. Aston Martin 77

8. Williams 23

9. Alfa Romeo 11

10. Haas 0