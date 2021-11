Fernando Alonso: Mindestens 2 weitere GP-Jahre

Fernando Alonso will der Formel 1 noch jahrelang erhalten bleiben

Nach seinem Podestplatz in Katar beteuert Fernando Alonso, dass er noch lange nicht genug vom Rennfahren hat. Der Formel 1 will er noch Jahre lang erhalten bleiben, erklärt der zweifache Weltmeister.

Das ganze Fahrerlager freute sich mit Fernando Alonso über dessen Podestplatz in Katar. Der Asturier, der unter dem Flutlicht des Wüstenkurses den dritten Rang erobern konnte, wurde auch von den Fans gefeiert, sie wählten ihn zum Fahrer des Tages.

Der Spanier ist mit seinen 40 Jahren einer der erfahrensten Piloten im GP-Feld. Dennoch denkt er noch lange nicht ans Aufhören. Im Formel-1-Podcast «Beyond the Grid» spricht er über seinen Siegeswillen und betont, dass sein Alter kein Grund für ihn ist, den dritten Titelgewinn nach 2005 und 2006 anzustreben.

«Es spielt keine Rolle, ob man 19 oder 42 oder 43 Jahre alt ist, es geht vielmehr um eine gewisse Lebenseinstellung, die volle Hingabe an den Sport», sagt der 32-fache GP-Sieger. «Das ist wahrscheinlich das grösste Vermächtnis und die wichtigste Botschaft für künftige Generationen, sollte ich den dritten Titel holen», fügt er gewohnt selbstbewusst an.

Um dieses Ziel zu erreichen, will Alonso der Königsklasse des Vierradsports noch lange erhalten bleiben. Auf die Frage von Moderator Tom Clarkson, ob er bereit sei, über die Saison 2022 hinaus in der WM anzutreten, betont er: «Oh ja, das werde ich, und zwar auch dann, wenn das neue Auto nicht so gut ist. Mein Plan ist es, noch mindestens zwei oder drei Jahre zu bleiben.»

